* Por una alarma. Se comunicó una ciudadana para decir "hace días que en la sede de Telecom estalla el sistema de alarma a las 3 y 6 de la mañana, ocasionando molestias y malestar en la vecindad, compuesta por gente trabajadora que necesita descansar sin sobresaltos. Ojalá alguna autoridad de competencia tome nota de esta situación insoportable, y arbitre los medios para que lo más pronto posible cese ese martirio. Desde ya muchas gracias al Diario por el espacio, y también a la autoridad que ponga fin a este tema".

* Número telefónico. Llamó una vecina y dijo "tengo 73 años y quise comunicarme telefónicamente con un comercio de venta de sanitarios de la ciudad, y una contestadora automática me dijo que el número no correspondía a un abonado en servicio. Por ello consulté en las dos empresas que prestan servicio telefónico en Rafaela, y la respuesta fue igual: que debía obtener el número a través de Internet. Soy una persona mayor que no tiene ese servicio al igual que mucha gente, y creo que no resulta justo que no se brinde información en el lugar apropiado".

* Plantar árboles. Un lector dijo "felicito al Diario por el artículo del Suplemento Rural titulado 'Plantando árboles Argentina puede colaborar con el cambio climático'. Es un muy buen artículo, sobre un tema que la gente de Amigos por la Vida viene planteando desde hace 30 años. Muy pocos se preocupan por el medio ambiente, y refrescar lo que tiene que ver con ello resulta importante. Es de esperar que quienes tienen poder de decisión trabajan al respecto, en todos los ámbitos".

* Músicos rafaelinos. "Cuánta alegría me produjo leer en el Diario sobre la exitosa actuación de músicos rafaelinos en Portugal. Forman parte de una agrupación rosarina, y me refiero a Sergio Grazioli un guitarrista de excepción y a la vez director musical, y a Rafael Lamagni en acordeón, Melania Yossen en violín y la voz de Lucas Marín. Según la nota, desde el pasado 2 de septiembre y hasta el lunes venidero se presentan en un importante festival internacional del folclore, junto a agrupaciones de varios países. Recuerdo que lo de Sergio ya tiene antecedentes en este tipo de realizaciones culturales en Europa, donde siempre, junto a quienes lo acompañaron, dejaron en un sitial muy alto consideración de nuestros músicos". Textual de Mariana, del barrio Pizzurno.

* Por podas. "En la calle Agustín Alvarez, entre sus similares Pueyrredón y Alvear no pasaron a podar los árboles. Y tampoco repusieron los árboles secos en la vereda de la Escuela Técnica". Mensaje en la voz de "un vecino del barrio 30 de Octubre".

* Hogar para Adultos Mayores. En boca de Adriana, del barrio 9 de Julio, se escuchó "en lo relacionado a Hogares para Adultos mayores, quiero decir que en la ciudad deberían funcionar con subsidios del Municipio o la Provincia. La mayoría de los que están habilitados son privados, y resultan muy caros para una muy importante cantidad de gente. Humildemente pienso que es una materia pendiente para el Concejo Municipal".

* Un Encuentro. "Soy familiar de una Persona que concurre al Centro Especial La Huella de nuestra ciudad, y agradezco al Diario haber publicado una nota con una foto incluida, sobre la participación de un encuentro deportivo en la ciudad de San Francisco, precisamente en el predio que ocupa la Sociedad Rural. Allí los chicos tuvieron oportunidad de compartir sus vivencias junto a personas de una gran cantidad de poblaciones, y resultó un hecho realmente enriquecedor". Voz femenina en el teléfono.