Para Mársico, no es inconstitucional

El concejal Lisandro Mársico, autor del proyecto de ordenanza que acaba de ser vetado por el Ejecutivo y lleva la firma del intendente Luis Castellano y del secretario de gobierno, Eduardo López, señaló que a su entender no hay nada de inconstitucional en la ordenanza aprobada hace quince días.

“Lo que tienen que ver con el veto en si hay cuestiones que voy a analizar más en profundidad y que son fácticas, de hecho, que se citan ahí y no las comparto y hay otras que podría rever, pero para mí no es inconstitucional el proyecto. Por eso voy a tratar de insistir en la redacción original porque entiendo que hay que avanzar sobre este tema, y trataré de conseguir que los concejales de Cambiemos, -que son quienes me acompañaron para que el proyecto se trate en el recinto y se convierta en ordenanza-, vuelvan a darme su apoyo. Después está la parte política y está claro que el intendente y el secretario de gobierno entienden a la prevención de la seguridad por otro lado, distinto a la que nosotros la entendimos, y los resultados están a la vista, con motos que circulan sin cascos y las dejan seguir, sin chapas patentes y no pasa nada”, finalizó Mársico.