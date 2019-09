Fernández cerró gira europea con polémica Nacionales 07 de septiembre de 2019 Redacción Por EN PORTUGAL

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, fue recibido ayer por el primer ministro de Portugal, António Costa, en el cierre de su breve gira por la Península Ibérica, donde dejó una frase sobre las multinacionales que abrió una nueva polémica. El postulante opositor arribó al Palacio de São Bento, la residencia oficial del mandatario lusitano en Lisboa, a las 11:30 hora local (7:30 en la Argentina), acompañado por el diputado nacional Felipe Solá.

La presencia de Solá en esa reunión con el mandatario portugués alimentó las especulaciones respecto del rol que podría tener el diputado en el Gabinete de Fernández en caso de ganar las elecciones presidenciales.

La visita del dirigente peronista a Portugal es el cierre de su breve gira europea, que en sus anteriores tres días de actividades incluyó reuniones con el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, exposición en una universidad madrileña y hasta una guitarreada con el músico uruguayo Jorge Drexler.

En el último tramo de su visita a España, antes de partir hacia Portugal, el candidato del Frente de Todos expresó que "no tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tienen que venir multinacionales a llevárselo".

Fernández pronunció esa frase luego de señalar que "en el mundo hoy en día se debate el desarrollo de la inteligencia: las sociedades más ricas no son las que tienen petróleo si no las que tienen la tecnología para extraer ese petróleo".

"Para mí el desarrollo de la inteligencia es un tema central porque eso nos hará ricos", indicó el candidato.

No obstante, aclaró: "No tengo ningún problema con las multinacionales pero la realidad es que mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para Argentina y en Argentina y la mayor riqueza, porque sobra materia prima, que podemos generar es la inteligencia argentina".

A pesar de esa aclaración y de haber remarcado luego que sus dichos apuntaban a cómo la gestión del presidente Mauricio Macri recortó el financiamiento al área de ciencia y tecnología, la frase generó una nueva polémica en torno al candidato.

El director de YPF y ex secretario de Energía Emilio Apud, fue uno de los primeros en salir al cruce del dirigente peronista al calificar sus dichos como "un disparate y una irresponsabilidad".

"El sector energético es el único que en mediano y largo plazo puede abastecer al país de los dólares que faltan", agregó Apud en declaraciones a Radio Mitre.

Por su parte, el ex ministro de Energía Juan José Aranguren aseguró que es "mentira" lo dicho por Fernández y sostuvo que "cuando las petroleras venden, lo que pueden llevarse afuera son los dividendos de ese negocio".

"Es un discurso que atrasa y que me hace acordar mucho a Venezuela", disparó el ex ministro.