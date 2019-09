Una jornada difícil para Nicolás Deportes 07 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Nicolás González, luego de la frustrante experiencia vivida en la competencia anterior, disputada en el trazado sanjuanino "El Villicum", se planteó como objetivo revertir la situación este fin de semana ante su gente.

Sin embargo, el rafaelino solo pudo completar un par de vueltas con el Torino del equipo A&P Competición en la primera jornada de actividades del "Gran Premio Lotería de Santa Fe", que se realiza en el autódromo local, para dar comienzo a la "Copa de Oro" del Turismo Carretera.

El jueves, durante la conferencia de prensa realizada en el Complejo del Viejo Mercado y en diálogo con LA OPINION, el piloto de esta ciudad expresó su confianza en "lograr un buen resultado, con el motor que había utilizado en Concordia y que debería tener una performance interesante en Rafaela".

Incluso, se aventuró a señalar que "me ilusiono con poder estar peleando entre los diez mejores" y agregó que "por supuesto que no va a resultar fácil, pero teniendo en cuenta que en la carrera anterior estuve décimo quinto hasta las últimas vueltas, creo que puedo terminar más adelante el domingo".

Sin embargo, el comienzo estuvo muy lejos de responder a sus expectativas, ya que prácticamente no pudo aprovechar el viernes como consecuencia de los problemas mecánicos que lo obligaron a detenerse prematuramente.

Apenas completó un par de vueltas antes de ingresar a boxes, donde el equipo comprobó que a raíz de una falla el motor sufrió un daño irreparable.

"Dimos solamente una o dos vueltas y el motor levantó temperatura y decidí entrar a boxes; tras revisar el motor, los integrantes del equipo resolvieron interrumpir la actividad para cambiar la planta impulsora", dijo Nicolás.

Luego expresó que "lamentablemente, no llegamos a tiempo para girar en la segunda tanda de entrenamientos, por lo que mañana -por hoy- vamos a tener que realizar un trabajo más intenso que el normal en el tercer entrenamiento y después en las dos tandas de clasificación".

Nicolás intentará recuperar el protagonismo este sábado, aunque ya sabe que deberá penalizar una vez que finalice la clasificación, pero fundamentalmente, apunta a cerrar un domingo positivo en su ciudad y ante su gente.