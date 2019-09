El Pincha no afloja Deportes 07 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Estudiantes de Buenos Aires le ganó 4-3 a Barracas Central, en un partidazo que marcó el comienzo de la cuarta fecha de la Zona A, triunfo con el cual el equipo de Caseros continúa como líder de la Primera Nacional con puntaje ideal.

Estudiantes abrió el marcador en el estadio Claudio Tapia a los 12 minutos, con el primer gol de Campana. Pero el local igualó cuatro minutos después con el tanto de Mauro Matos. En el segundo tiempo, Barracas Central pasó al frente 2-1 con la aparición de Franco Niell, a los 7. Pero llegó Campana en su gran tarde y anotó dos goles a los 13 y a los 32. Parecía que festejaban los de Caseros, cuando el ingresado Jorge Velázquez marcó la igualdad 3-3 a cuatro minutos del final. Cumplidos dos minutos del tiempo reglamentario, Hugo Garay convirtió el 4-3 para el festejo final de Estudiantes.

En el otro juego de ayer, Morón y Belgrano igualaron 1 a 1. El 'Gallo' lo ganaba gracias al gol de Pérez Godoy a los 30 minutos pero a poco del final, 81m, Vegetti le dio el empate al 'Pirata'.

Zona A: Sábado 7/9: 13hs Temperley vs Alvarado, 15:30 hs (Directv) Atlanta vs Estudiantes Río Cuarto. Zona B: 13:05 (TyC Sports) All Boys vs Def. de Belgrano, 15:05 hs. Almagro vs Sarmiento, 15:30 hs Villa Dálmine vs Gimnasia (J), 20.05 (TyC Sports) Instituto vs Chacarita.