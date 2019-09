Walter Otta prueba las bandas Deportes 07 de septiembre de 2019 Redacción Por Aún no encuentra el 8. En el táctico de ayer Matías Godoy ocupó el lugar derecho del medio campo. La otra variante estuvo en el sector izquierdo: Joaquín Quinteros por Angelo Martino.

FOTO J. BARRERA EN EL ESTADIO. / Atlético se prepara para recibir a Quilmes el próximo lunes a las 21:05.

Walter Nicolás Otta sigue en su búsqueda del equipo ideal. Por ahora, su Atlético de Rafaela no termina de aparecer. En tres fechas, aún no pudo ganar, suma dos empates y una derrota, y las preocupaciones pasan por dos frentes: mantener el arco en cero y encontrar el ocho.

Lo de la valla invicta es lo que pregona el cuerpo técnico en pos de obtener un resultado positivo, aún no lo pudo lograr y en tres capítulos recibió cinco goles (más allá del penal que no fue de Rodríguez). En varios, viniendo de desatenciones defensivas. Tiene que mejorar, urgente.

Por otro lado, Otta no dio en la tecla con el volante externo por el sector derecho. En tres partidos utilizó tres nombres diferentes: Blondel, Copetti y Mendieta. Ninguno terminó de convencer y las pruebas siguen. De hecho, en el táctico de ayer en el estadio el que ocupó ese lugar fue el juvenil Matías Godoy, recién llegado de Ezeiza donde estuvo entrenando hasta el miércoles con la selección Argentina Sub17.

En estos primeros movimientos, pensando en el juego del lunes, el entrenador dejó ver su idea y el equipo tendría dos modificaciones: Joaquín Quinteros por Angelo Martino y Godoy por Mendieta.

Con este panorama, y según lo realizado en el entrenamiento de ayer, un probable once inicial iría con: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Godoy, Emiliano Romero, Renso Pérez y Quinteros; Ijiel Protti y Alan Bonansea.

Del otro lado estuvieron: Pezzini; Paredes, Niz, Telechea y Speck; Copetti, Alderete y Martino; Mendieta; Acosta y Stracqualursi.

El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la jornada de hoy. Aún quedan unos días para su próxima presentación.



VENDRIA CON EL

MISMO EQUIPO

Quilmes, rival de Atlético de Rafaela el próximo lunes 21:05 en el Monumental de Alberdi, es uno de los punteros que tiene la Zona B de la Primera Nacional. El ‘Cervecero’ viene de igualar 0-0 ante Gimnasia de Mendoza (rival al cual visitará la Crema el próximo domingo 15 a las 16 hs) y su DT, Leonardo Lemos, evalúa repetir dicha formación.

De esta forma, un tentativo once inicial para presentarse en nuestra ciudad sería con:

Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Alan Alegre, Abel Masuero, Federico Álvarez; David Drocco, Alejandro Altuna, Gabriel Ramírez; Juan Imbert; Leandro González y Martín Prost.

Todavía continúan recuperándose de sus lesiones Tomás Blanco, quien evoluciona de un desgarro grado uno en el bíceps femoral derecho. A su vez, Axel Batista presenta un desgarro en el isquiotibial derecho y Camilo Machado tiene una molestia en el recto anterior izquierdo.

Quilmes derrotó 2-1 a Tigre en la primera fecha y le ganó 1-0 a Defensores de Belgrano en la segunda.