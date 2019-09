“Tenemos menos empresas y trabajadores” Locales 07 de septiembre de 2019 Redacción Por Víctor Sarmiento estuvo presente ayer en el Centro Comercial e Industrial de nuestra ciudad, dando cuenta de la difícil situación de la economía nacional y del sector industrial en particular. En los últimos 4 años la provincia cuenta con 290 empresas menos y se perdió un total de 6.600 puestos de trabajo.

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA ENCUENTRO. Víctor Sarmiento, junto a César Forneris, Andrés Ferrero, Mauricio Rizzotto y Rubén Burkett durante la conferencia desarrollada en el CCIRR.

Este viernes se llevó a cabo en la sede del Centro Comercial e Industrial de nuestra ciudad, una conferencia de prensa donde estuvo presente Víctor Sarmiento, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, quien estuvo de visita en Rafaela para reunirse con diferentes dirigentes locales. Estuvieron presentes en el encuentro, además, Andrés Ferrero, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región; César Forneris, representante del CCIRR en FISFE; Mauricio Rizzotto, titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Rubén Burkett, secretario de Comisión Directiva del CCIRR.

En primer lugar, Ferrero agradeció la oportunidad para hablar sobre el panorama del sector industrial en un contexto abierto y de cercanía. En base a la situación actual exclamó: “hace unos días, fue el Día de la Industria, donde lamentablemente está atravesando un momento muy complicado. La única forma de que pueda haber un país ordenado, eficiente y con cuentas equilibradas es con crecimiento, y parece que eso no ha sido tenido en cuenta. Más de un año de recesión, más de un año de caída, factores que evidencian una inflación creciente, sumado a las tazas elevadas y a un estallido periódico de un tipo de cambio que provoca un combo indiscutido a la hora de poder producir en nuestro querido país. Sabemos que estas cuestiones no son distintas para las economías domésticas, para la gente, para nuestros trabajadores, donde está en riesgo la sobrevida nuestra y también los empleos. Estamos esperando que todo esto pueda generar la base necesaria para un cambio de tendencia. Una de las palabras que hemos repetido en nuestros discursos permanentes es que necesitamos un plan de desarrollo que implique no solo crecimiento, sino que sea abarcativo de la inclusión social.

Posteriormente, Sarmiento destacó que “me siento como en casa, porque de chico he vivido en Rafaela 4 años. Hace mucho que venimos trabajando en equipo conjuntamente con el Centro de Desarrollo Empresarial, más de 20 años. Esto fue un mojón para comprender lo que significa el trabajo articulado en la región. Hoy me toca presidir la Federación, pero soy un hombre más, más allá del título. Aquí en la mesa hay tres consejeros que integran también el consejo de FISFE. Más allá de lo que significa un lanzamiento y un refuerzo de lo que va a significar lo del 20 de septiembre, el día en el cual nosotros conmemoramos Día de la Industria, es para invitar a todos los industriales de Rafaela y la región para que se sumen a este almuerzo”.

Haciendo un análisis más detallado de la inestabilidad que sufre el sector, Sarmiento fue contundente y expresó que “nadie escapa a la realidad lo que estamos viviendo. Veíamos que este modelo que está a la vista no incluía a los 45 millones de habitantes que tenemos en el país. En este modelo, la industria no está considerada ni tenida en cuenta, más allá de la fortaleza que tiene nuestro país dentro del mercado interno. Consideramos que desde el año 2015 venimos planteando situaciones que no han sido escuchadas. Desde entonces, nos encontramos con una provincia que tiene 290 empresas menos”, manifestando además, que “la provincia en los últimos 3 años y medio, perdió un total de 6.600 puestos de trabajo. Por ello, queremos mostrar este año que la industria está realmente firme, unida y consolidada ante una situación de crisis”. Como dato a destacar, el referente industrial señaló que el “El 80 por ciento de lo que producen las industrias es consumido por los propios argentinos”.



VISION OPTIMISTA

Con vistas al futuro, Sarmiento se mostró optimista luego del cambio de gobierno que se producirá en diciembre. “Consideramos también que la balanza comercial es lo que se ha destruido y creemos positivo el hecho de equilibrar la balanza internacional a través de las exportaciones. Hoy, con el valor del dólar, puede ser que esté empezando a arrancar, siendo muy positivo para este sector. A nivel provincial venimos planteando diferentes asimetrías que teníamos con otras provincias. Lo veníamos militando mucho tiempo, pero creemos que no hemos sido escuchados. Hoy, la realidad es que la adhesión de Santa Fe a la Ley de Riesgo del Trabajo no se ha producido, y hoy es una de las provincias que lo lidera la litigiosidad laboral a nivel nacional, con lo cual los resultados están demostrando que el error ha sido político. Venimos a llevar a delante una propuesta de modelo industrial que ya se la hemos acercado al futuro gobernador de la provincia, y vemos con buenos ojos el aporte que pueda concretar la conducción de Omar Perotti, si nos basamos en el modelo que ha llevado adelante en la ciudad de Rafaela y la región, como así también en su función de senador. Como lo hicimos con todos los gobiernos, desde FISFE estamos dispuestos a dialogar, a aportar nuestras ideas, a sumar, siempre y cuando el modelo provincial sea productivo, de inclusión y de trabajo”.