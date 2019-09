Se puso en marcha la zona Deportes 07 de septiembre de 2019 Redacción Por Anoche, arranco la cuarta del Clausura en la Primera B. Gran goleada de Moreno a Vila por 6 a 1 en la zona Norte.

FOTO FACEBOOK GRAN GOLEADA. / Moreno derrotó 6-1 a Vila en Lehmann.

Anoche se puso en marcha la cuarta fecha del Clausura de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Los resultados registrados en dicho capítulo.



Zona Sur: Bochazo 3 (PT 36m Andrés Córdoba, ST 12m Iván Giusani y ST 40m Jordan Boschetto) vs Atlético (MJ) 0, Sp. Santa Clara 2 (PT 20m de penal Octavio Cardozo y ST 41m Kevin Cabrera) vs Libertad EC 1 (40m Pt Joel Fusta); Zenón Pereyra 0 vs Esmeralda 2 (PT 37m y ST 37m Franco Ramírez). Domingo 8/9: 15.30 Dep. Josefina vs La Hidráulica (Sergio Romero). Libre: San Martín.



Posiciones: Bochazo 9, puntos; Santa Clara 9; Josefina 4; Libertad EC 3; Atlético (MJ) 3; Esmeralda 3; San Martín 1; Zenón Pereyra 1; La Hidráulica 0.



Zona Norte: Moreno 6 (PT 28m y ST 20m Brian Racca, PT 33m y ST 12m Matías Molbert, PT 36m Silvio Acosta y ST 42m Cristian Arias), vs Vila 1 (ST 19m Caballero), Arg. Humberto 0 vs Independiente Ataliva 0. Domingo 8/9: 15.30hs Independiente San Cristóbal vs Tiro Federal (Leandro Aragno); 17hs Dep. Aldao vs Sp. Roca (Claudio González).



Posiciones: Ataliva 7, puntos; Moreno 6; Vila 4; Aldao 3; Roca 3; Ind. San Cristóbal 1; Tiro Federal 1; Bella Italia 1; Humberto 1.