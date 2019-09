Dijo haber sido baleada en disputa por una herencia Policiales 07 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

CORDOBA, 7 (NA). - La fiscal Milagros Gorgas imputó ayer por el delito de falso testimonio a Liliana Basualdo, la mujer de 35 años que denunció que fue baleada en agosto pasado en medio de una disputa por una herencia millonaria, y también pidió su detención.

Además de esas medidas, la fiscal solicitó la realización de distintos operativos con el objetivo de secuestrar elementos vinculados a la investigación.

La causa judicial se inició a principios de agosto en la localidad cordobesa de La Para, cuando Basualdo denunció que la casa en la que vive con su nuevo esposo e hijos fue atacada a balazos y que luego, en otro hecho, también ella recibió dos tiros en un hombro y en una pierna.

Según relató la mujer, el ataque a balazos contra ella ocurrió el pasado 20 de agosto por la noche cuando iba en una moto, por lo que fue trasladada al Hospital Santa Rosa, de la localidad de Río Primero.

La mujer sostuvo que el atacante, al que no pudo reconocer en medio de la oscuridad, la amenazó: "Me dio a entender que me iba a matar si seguía jodiendo".

Los hechos denunciados se dan en medio de una disputa por una herencia millonaria de unos tres millones de dólares, ya que Basualdo y su hermana Nilda son viudas y se encuentran en pleno reclamo judicial.