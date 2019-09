Cursos de nivel superior en Fundación Capacitar Locales 07 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO UOM COMPROMISO. Roberto Oesquer, titular de la UOM, junto a docentes y alumnos de la Fundación.

Tanto en el Centro de Formación Profesional “Fundación Capacitar” con sede en Rafaela como en el Anexo que funciona en Sunchales, la UOM apuesta fuerte a la formación continua. Durante este año, se dictan los cursos de Soldadura inicial y calificada, tornería y electricidad.

La Fundación Capacitar funciona en la ciudad desde hace 10 años, y está orientado principalmente a satisfacer la demanda de personal preparado y calificado, que el sector metalúrgico y autopartista de Rafaela y la Región demanda y absorbe permanentemente.

La idea del proyecto de la Fundación es, por un lado, que los empleados actuales mejoren las habilidades y que no se vean amenazados por el ingreso de nueva tecnología a la empresa. Por el otro capacitar a jóvenes de nuestra ciudad para que puedan ser futuros trabajadores metalúrgicos. Para elaborar la oferta educativa se tuvieron en cuenta dos aspectos fundamentalmente.

El primero, fue diagramarlo en función de un relevamiento de las necesidades de las industrias metalúrgicas locales, empleadoras y demandantes de los egresados. Y el segundo, fue poder brindar una salida laboral rápida a muchos jóvenes de la franja etaria de los 18 a los 30 años, que no estudian en la Universidad, o no tienen trabajo u oficio que les permita desenvolverse. Cabe destacar que todos los cursos que se dictan son gratuitos y abiertos a todo el público.



CONSULTORIOS

ODONTOLOGICOS

Por otra parte, a principios de agosto se realizó la inauguración de la nueva subsede de la Seccional de UOM en Sunchales, que desde hace poco funciona en Urquiza 635 de la vecina ciudad. Para la ocasión, estuvieron presentes el secretario General Roberto Oesquer, el intendente Gonzalo Toselli, funcionarios municipales y representantes gremiales.

Asimismo, en el mismo espacio donde ahora funciona la nueva sede en Sunchales, se instaló -junto al odontólogo Mauricio Pezé- un nuevo consultorio odontológico, donde además de pacientes en general, se podrán atender los afiliados de UOM.

Allí se firmó también un convenio entre UOM y la Municipalidad de Sunchales, a través del cual el Municipio cedió en comodato por 30 años un terreno contiguo a la Fundación Capacitar, lo que permitirá ampliar las actividades.