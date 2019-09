Farah y Cabal, los campeones en dobles Deportes 07 de septiembre de 2019 Por Sergio Boschetto Le ganaron 6-4 y 7-5 a Horacio Zeballos (ARG) / Marcel Granollers (ESP). Hoy juegan Serena Williams (USA) vs Bianca Andreescu (CAN) a las 17 horas.

FOTO S.B. OTRO GRAND SLAM./ Farah/Cabal con la Copa. D. Medvedev

(Especial para LA OPINION, desde Nueva York). - Y llegó el día de la primera final, el dobles, cuenta regresiva para llegar al domingo para ver y disfrutar la gran final de caballeros. Fue un viernes gris y frío. Los partidos se jugaron con el techo cerrado en el Arthur Ashe.

Colombianos campeones: Juan Sebastián Cabal y Robert Farah entraron en la historia grande del deporte colombiano y del latinoamericano. Ganaron en forma consecutiva dos títulos de Gran Slam, primero Wimbledon y ahora el US OPEN.

El partido parejo, con buena técnica de ambos, buenos golpes y con la adrenalina de saber estar jugando la definición del US OPEN. Algo quedó claro, que evidenciado que los colombianos son por mérito propio los mejores del mundo en la actualidad. Por parte de Zeballos/Granollers, más allá de la tristeza de lo que pudo ser y no fue, cerraron un gran torneo y consolidándose como pareja.

El primer set fue parejo y cada uno mantuvo su saque hasta el 4 iguales, ahí pudo quebrar Cabal/Farah y no tuvieron problemas para cerrar el set. En el segundo fue parecido hasta el octavo game, ahí la pareja de Granollers/Zeballos logran el quiebre para ponerse 5-3 arriba y la posibilidad con el saque del marplatense Zeballos, de igualar el partido e ir al tercer set, lamentablemente no pudo marcar la diferencia, dándole la posibilidad a los colombianos de recuperar el saque perdido, de ahí hasta el final fue todo de los números 1. Ganaron 4 puntos seguidos y estamparon el marcador en 6-4 y 7-5.

Toda la algarabía de miles de colombianos que le pusieron el calor y color al partido, muchas camisetas de la selección de Colombia.

La pareja colombiana en números: Cabal, 33 años, y Farah 32, es la tercera pareja que en los últimos 4 años, lograron dos títulos de Grand Slam dentro de una misma temporada. Los ganadores embolsaron un premio de 740 mil dólares y se aseguraron el puesto de números 1. Con esta consagración ganaron el título 16° juntos y en lo que va de la temporada se impusieron en 5 torneos.

La victoria de Cabal y Farah, se dio en la primera final completamente de habla hispana que se ha disputado en todas las modalidades en la rica historia del Abierto de los Estados Unidos, también entran en la historia grande del deporte todo de la región, por ser los primeros colombianos y latinoamericanos en conseguir Wimbledon y el US OPEN de forma consecutiva.

Semifinales de singles: en el primer partido Daniil Medvedev le ganó en tres sets 7-6, 6-4 y 6-3 a Grigor Dimitrov y de esta manera espera en la final del domingo al ganador de Rafael Nadal vs. Mateo Berrettini (estaban jugando al cierre de esta edición).

Gustavo Fernández ganó en cuartos: fue 7-6 (4) y 6-3 sobre S. Olsson (SWE). Fue un set duro el primero, en el cual Fernández recién pudo marcar una diferencia en la muerte súbita. El segundo tuvo un poco más de margen y lo ganó cierta comodidad.