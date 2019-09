La UCR prepara una oposición constructiva Locales 07 de septiembre de 2019 Redacción Por ”En la Provincia, el radicalismo tendrá que protagonizar la construcción de alternativas de gobierno”, coincidieron en señalar el intendente de Santa Fe, José Corral y el senador provincial Felipe Michlig.

FOTO PRENSA UCR DIALOGO. En el Senado, Michlig y Corral hablaron del rol de la UCR frente al Gobierno de Perotti.

El intendente de Santa Fe, José Corral, se reunió este jueves con el senador provincial Felipe Michlig para abordar diferentes temas, entre ellos el rol que tendrá el radicalismo desde diciembre, cuando asuma el justicialismo el gobierno provincial. En este sentido, Corral planteó que deberá ser el de una “oposición constructiva”. En el encuentro también se trató la necesidad de avanzar en la inclusión de Santa Fe y Rosario en el Fondo de Obras Menores, y de gestionar recursos nacionales para el departamento San Cristóbal, al cual representa el senador provincial.

Por su parte, Michlig manifestó su beneplácito por “la visita del intendente de la capital provincial, con quien nos dimos el tiempo suficiente para dialogar de temas institucionales de suma importancia, -sobre todo en estos momentos difíciles- y otros a nivel partidario en procura de encontrar la unidad de todos los sectores en el proceso de reorganización de la UCR provincial”.



FONDO DE OBRAS

MENORES

Corral hizo hincapié en que con el legislador dialogaron sobre “la necesidad de ayudar a los municipios y comunas en este difícil momento de la economía, que impacta en todos los niveles del estado, pero en particular en los gobiernos locales”.

En ese sentido, el mandatario enfatizó “la necesidad de incluir a la ciudad de Santa Fe en el Fondo de Obras Menores, que es un proyecto que Felipe viene trabajando ya hace varios años y que no ha contado con el apoyo de algunos bloques políticos”. José Corral remarcó que la capital provincial estuvo privada durante años de esos recursos y que más allá que de que no sea una herramienta para su gestión municipal, “servirá para la ciudad del futuro, porque es una injusticia que Santa Fe y Rosario estén excluidas”. “Felipe tiene un proyecto que contempla esta situación sin que ningún otro municipio o comuna pierda recursos”, recordó.

“En mi caso -agregó- me comprometí a gestionar ante el gobierno nacional ciertas ayudas y programas para los municipios del departamento San Cristóbal. Felipe conoce de tanto caminar cada pueblo de su departamento y también gestionará y conseguirá herramientas y recursos para mejorar la calidad de vida de los sancristobalenses”, auguró.



CONSENSOS

Respecto a la situación de la UCR en la provincia, José Corral se refirió “al nuevo panorama que se abre con un futuro gobierno justicialista y que ha colocado al radicalismo en un rol de oposición”. “Esperamos que se pueda compartir un sentido constructivo y de propuesta. Los radicales tenemos que protagonizar la construcción de alternativas de gobierno en la provincia y para eso en lo primero que coincidimos con Felipe es en que tenemos que encontrar fórmulas de consenso y de entendimiento, que unifiquen los criterios del radicalismo, cosa que no se ha logrado hasta ahora”. “Es una tarea que compartimos y tenemos que llevar adelante”, concluyó el intendente santafesino.