Perotti transparenta el proceso de transición Locales 07 de septiembre de 2019 Redacción Por Los santafesinos podrán informarse sobre el proceso de transición gubernamental.

FOTO ARCHIVO OMAR PEROTTI.

Con el objetivo de transparentar el proceso de transición entre el gobierno saliente que encabeza Miguel Lifschitz y la nueva etapa que comenzará el 10 de diciembre, el equipo de transición designado por el gobernador electo, Omar Perotti, puso a disposición de los santafesinos una página web.

"Se podrá acceder a distintas informaciones que hacen al proceso de transición de gobierno, como por ejemplo la referida al déficit provincial, deuda contraída en dólares, comportamiento del gasto público, deuda provincial con municipios y comunas, déficit de la caja de jubilaciones" informaron desde ese equipo que integran entre otros el senador Alcides Calvo y el diputado provincial, Roberto Mirabella. Con el título "Transición Santa Fe", todos pueden ingresar a https://transicionsantafe.com/ donde inicialmente se cuestiona la administración actual por el creciente déficit de las cuentas públicas.

De este modo, Perotti parece no querer guardar secretos de la herencia que recibirá en diciembre. No pocos recuerdan los reproches desde el interior de Cambiemos al propio presidente, Mauricio Macri, por no haber informado ampliamente a todos los argentinos qué tipo de país heredó de Cristina Kirchner.

En Santa Fe, Perotti acostumbrado a abrir el juego a la participación ciudadana decidió que toda la información que reciba por parte de los funcionarios provinciales se incorpore a la página web, que se habilitó un día después de las quejas expresadas por el equipo perottista de la transición por la demora en responder algunos puntos del cuestionario entregado al ministro de Gobierno, Pablo Farías, el pasado 3 de julio, es decir hace más de dos meses.

En la nueva página ya se pueden encontrar críticas a la gestión de Miguel Lifschitz porque no reconoció "la sostenida caída de la actividad económica desde enero de 2018" y "no se tuvo en cuenta al decidir los gastos para el año 2019".

"Con este nivel de gasto en el actual contexto económico dejan un déficit aproximado de 20.000 millones de pesos. Recibimos una provincia con déficit y deuda", concluyen. Asimismo, el link se refiere a un aumento del 26% de la estructura estatal del personal permanente y temporaria; y a un incremento del 166% de los cargos políticos, en ambos casos en el período 2007-2019 (es decir, desde que se iniciaron los gobiernos socialistas).