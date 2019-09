El municipio entregó nuevos créditos Locales 07 de septiembre de 2019 Redacción Por RAFAELA CONSTRUYE

En la tarde de este viernes, en la sede del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), la Municipalidad de Rafaela concretó la entrega de 6 nuevos créditos del programa "Rafaela Construye" destinados a familias que tienen su lote y necesitan financiar la compra de materiales. En el acto estuvieron el director ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda, Marcelo Bersano, el director del IMV, Daniel Bassano, el coordinador del área Vivienda de la Municipalidad, Marcelo Riberi, y Marcelo Lombardo en representación de la Confederación General del Trabajo (CGT – Rafaela). "Rafaela Construye" es una línea de crédito que posibilita la compra de materiales para la vivienda y que busca dar respuesta a la demanda habitacional que existe en la ciudad. Está destinado a las familias poseedoras de terrenos y/o viviendas y que, por distintas razones, no pueden iniciar la construcción y/o terminación de las mismas. En este caso, se trata de la segunda etapa del programa conformada por 129 familias.

El crédito municipal tiene un tope máximo de 220 mil pesos y hasta 48 cuotas como plazo para la devolución. Es importante destacar que no tiene tasa de interés. Lo que sí se analiza trimestralmente es la actualización de la cuota según el índice de la Cámara Argentina de la Construcción como consecuencia de la modificación de los precios. Con la puesta en marcha del programa, no solo se beneficia a familias trabajadoras de la ciudad; también se activa la contratación de mano de obra y el movimiento comercial del rubro venta de materiales. En definitiva, y a pesar de la profunda crisis económica, el Municipio, a través del IMV, definió sostener el programa, cuestión que implica un gran esfuerzo económico porque se sostiene con espaldas propias, en base al aporte de los rafaelinos, y como resultado de la cuidada administración de los fondos públicos.



DECISION

Marcelo Bersano dijo que "estas 6 familias se suman a las 52 que ya recibieron su crédito en la primera etapa del Rafaela Construye. Es una inversión muy importante que está haciendo el Municipio a través del Instituto Municipal de la Vivienda y lo que hoy recalcamos es que, ante ésta crisis económica, el intendente Luis Castellano tomó la decisión de seguir para adelante con la entrega de estos créditos y que las familias comiencen a soñar con la casa propia. Para nosotros es muy importante otorgarles estas facilidades para la compra de materiales". Marcelo Riberi señaló que "después de cada entrega nos sentimos satisfechos y orgullosos de estar trabajando para los ciudadanos y quedó demostrado hoy. La gente trabajadora sentía orgullo. Creemos que vamos a continuar con este programa que está totalmente sostenido por la Municipalidad. El objetivo se cumple, las familias puedan tener su viviendas, dejar de pagar alquiler, y es una forma de arraigarse a esta ciudad tan querida". Sobre el acceso de familias trabajadoras a este programa municipal, Marcelo Lombardo señaló que "es un gran beneficio tener un Estado local presente, escuchando la necesidad de las clases medias, en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando donde lamentablemente el salario de un trabajador no alcanza para soñar con la casa propia. En nuestra ciudad, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, esa posibilidad sigue existiendo. Queremos valorar esa decisión política de acompañar estos procesos que son sumamente beneficiosos para la clase trabajadora".



BENEFICIARIOS

Germán, es miembro de una de las familias beneficiadas por el "Rafaela Construye", dijo: "La verdad es que haber llegado es una sorpresa muy linda. Son años de esfuerzos, de estar alquilando, peleándola, pero la verdad que ir a vivir a nuestra casa es un sueño muy grande. Es muy buena la ayuda del Municipio porque a nivel nacional muy poco se está pensando en el trabajador y que la Municipalidad nos ayude es muy bueno". Otra familia que comenzará a construir su vivienda propia es la que integra Nilda. Al finalizar el acto, expresó: "Estamos muy contentos con mi familia, tengo tres hijos y están felices que van a tener su propia casa. Estábamos pagando un alquiler y ahora ese dinero lo vamos a poder invertir en nuestro futuro".