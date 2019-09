CRAR frente a Los Caranchos Deportes 07 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO FRANCO DAVICINO

El Círculo Rafaelino de Rugby recibirá este sábado en el predio de la Ruta 70 a Los Caranchos de Rosario en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral. El encuentro de primera división dará comienzo a las 16 con el arbitraje de Juan Ballesteros. Desde las 12:45 jugarán en pre-reserva con el contralor de Carlos Manera, y a las 14:15 en reserva con Sebastián López como referee.

La escuadra dirigida por Cristian Martino necesita imperiosamente la victoria para conservar chances matemáticas de seguir con aspiraciones de jugar el año que viene en la elite del TRL, para lo cual hay cuatro plazas entre los ocho equipos que disputan esta etapa. Recordemos que CRAR no pudo ganar en las cuatro presentaciones anteriores y tiene sólo 2 puntos, con tres cotejos por disputar.

Los demás partidos de la fecha serán: Estudiantes vs Universitario de Santa Fe, Ulises Ruiz; Universitario de Rosario vs. Rowing de Paraná, Maximiliano Tempesta; y Provincial de Rosario vs. La Salle, Carlos Poggi.

Posiciones: Universitario de Rosario 20 puntos; La Salle y Rowing 13; Provincial 10; Universitario de Santa Fe 9; Estudiantes 8; Los Caranchos 6 y CRAR 2.