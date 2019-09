Con gran nivel a cuartos Deportes 07 de septiembre de 2019 Redacción Por Argentina venció a Venezuela 87 a 67. Mañana ante Polonia.

FOTO NA FIGURA./ El Tortu Deck jugó un gran partido.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La Selección argentina de básquetbol derrotó ayer a su par de Venezuela por 87 a 67 para seguir a paso firme en el Mundial de China, donde ya tiene asegurado su boleto a cuartos de final. En el arranque de la segunda fase, el conjunto albiceleste hilvanó su cuarto triunfo consecutivo y, ayudado por el triunfo de Polonia sobre Rusia, certificó el logro de su segundo objetivo con una buena actuación colectiva con picos de Gabriel Deck y Facundo Campazzo, que asustó a todos con una torcedura en el tobillo.

Ante muchos hinchas argentinos que festejaron en el International Sports and Cultural Center de la ciudad de Foshan, Argentina enfrentará el próximo domingo a los polacos, mano a mano por ver quién avanza de forma invicta y, probablemente, "elija" a España por sobre Serbia -uno de los candidatos- para los cuartos de final.

Además, esta victoria representó un duelo directo en la búsqueda de asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reservado para los dos mejores de América, uno de los cuales podría ser para Estados Unidos.

La principal fuerza ofensiva del equipo dirigido por Sergio Hernández fue el alero del Real Madrid Deck, autor de 25 puntos, con buenísimos porcentajes (9 de 12 en tiros de campo), acompañado por Luis Scola, con 15, y el base Facundo Campazzo, que aportó 12. Campazzo, justamente, protagonizó el susto de arranque en el encuentro, porque se resintió el mismo tobillo derecho que se había esguinzado a cinco días del debut en el Mundial, aunque solo fue una torcedura y pudo regresar al campo.

A nivel resultado, salvo en el primer cuarto, nunca estuvo en duda el triunfo albiceleste, más allá de una lógica baja de intensidad defensiva en el tercer parcial. "Este equipo tiene ambos atributos: la entrega y la intensidad son nuestros sellos", explicó Scola, en conferencia de prensa, después del cuarto triunfo en fila. "Para mí, nuestro nivel no sorprende. Es la manera que tenemos que jugar y nos sale bien. Estamos con confianza", agregó. "No hay que relajarnos, se puede perder con Polonia pero la actitud y la entrega tienen que estar (...) Siempre vamos a intentar estar a la altura y queremos llegar más alto", contó sobre la posibilidad de asegurar también el pase a Tokio 2020.



GANO ESPAÑA

España, con un sufrido triunfo 67-60 ante una Italia que queda eliminada, avanzó a cuartos del Mundial de básquetbol China-2019, junto a Serbia. Las dos llaves de la segunda fase (I y J) que tenían programadas este viernes sus partidos quedaron sentenciadas, a falta de que en la última fecha, el domingo, se decida la primera plaza en ambas entre los cuatro invictos, en que España se medirá a Serbia y Argentina se verá las caras con Polonia, que batió a Rusia (79-74).

El gigante europeo, Venezuela, Italia y Puerto Rico, que cayó con rotundidad ante Serbia (90-47), quedaron eliminados.