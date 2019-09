Concierto de piano a cuatro manos Información General 07 de septiembre de 2019 Redacción Por La propuesta tendrá lugar mañana desde las 19 en el teatro Lasserre y es una de las actividades contempladas en La Perinola, en adhesión al Día del Jubilado.

Mañana, domingo 8, a la hora 19:00, se presentará en el Teatro Lasserre el Dúo “Piano a 4 Manos”, integrado por la pianista rafaelina Lilia Vieri y Sylvia Eymann; este concierto que es organizado por el Centro Ciudad de Rafaela y cuenta con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura está enmarcado en la programación de La Perinola, que el C.A.M. (Consejo del Adulto Mayor) y la Municipalidad de Rafaela han preparado para festejar el Día del Jubilado que cada año se celebra el 20 de septiembre.

El dúo ha preparado para su presentación en nuestra ciudad un programa variado, integrado por obras originales escritas para esta formación, comenzando con una obra del período romántico de Robert Schumann, siguiendo con la Sonata F. Poulenc, “Romance del Plata” Sonatina de C. Guastavino, “Cada Cual” de G. Paraskevaidis música argentina actualmente radicada en Uruguay y el tango “Invierno Porteño” de Astor Piazzolla.

Desde su formación, en el año 2014, vienen realizando presentaciones en distintas localidades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, destacándose las realizadas en las ciudades de Rosario y Paraná, como así también el haber sido incluidas en el Ciclo “Mozart” que organiza la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, en el Centro Cultural Municipal, recibiendo en todos los casos elogiosos comentarios de la crítica especializada.

Lilia S. Vieri es Profesora Nacional de Armonía y Contrapunto y Profesora Nacional de Educación Musical, egresada en ambos casos en el Inst. Sup. de Música dependiente de la U.N. del Litoral, continuando en la misma con la Maestría en Docencia Universitaria. Desarrolla la docencia en su especialidad en el Inst. Sup. de Música de la U.N.L. en diversos postítulos en el Instituto 13 dependiente del Ministerio de Educación de la Pcia. de Santa Fe y en el Profesorado de Música y en la Formación Profesional del Liceo Municipal de Santa Fe.

Categorizada como investigadora en la U.N.L., participa del equipo dirigido por el Prof. Dante Grela y es directora del proyecto “La mujer como protagonista de la música en Argentina desde 1950”. En la actualidad es miembro de número del Centro de Estudios Hispanoamericanos dedicándose a investigar y divulgar la participación de la Mujer en la Música en la Pcia. de Santa Fe.

En el campo artístico, compone obras para música de cámara y realiza numerosos arreglos de obras del compositor rafaelino Remo Pignoni. Como pianista se presenta como solista e integrando diversos grupos de cámara. Da recitales en el país y en Italia,

Sylvia Eymann es Profesora Nacional de Música, Especialidad Educación Musical, egresada de la U.N. del Litoral y Profesora Nacional de Música, especialidad Piano, egresada de la U.N. de Rosario. En la actualidad como docente se desempeña como Profesora de Didáctica de la Enseñanza Instrumental y Profesora de Piano de la U.N. de Rosario, Profesora de Pedagogía y Didáctica en el Inst. Pcial. de Música “C. Guastavino”, y Profesora de Piano en la Escuela Provincial de Música todas de la ciudad de Rosario.

Fundadora, junto a otros colegas, del Instituto de Educación Musical IDEM, institución privada que se caracterizó por poner en acción los entonces Métodos Moderno de Educación Musical que perfeccionó durante su estadía en París en el año 1978. Formó parte del plantel docente fundador de la Escuela Nacional de Música creada en 1982, hoy Escuela Provincial de Música, y en 1987 se incorpora al Inst. Pcial del Profesorado de Música de Rosario “C. Guastavino”, del que se retiró recientemente, habiendo desempeñado el cargo de Rectora. Fue, también, Secretaria Académica de la Esc. Universitaria de Música de la U.N.R., donde también desarrolló su actividad docente.

Como pianista prioriza su actividad en la música de cámara. Forma dúos con cantantes e instrumentistas. Acompaña operas de cámara, coros y música contemporánea, realizando presentaciones en diversos centros de la ciudad de Rosario, Paraná y otras ciudades de la Pcia. de Santa Fe, como solista se ha presentado en diversos centros culturales y teatros, destacándose en el Salón Dorado del Teatro Colón.

La presentación del Dúo “Piano a 4 Manos” forma parte de la programación del Ciclo Música de Cámara que organiza el Centro Ciudad de Rafaela con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.