Acuerdos logrados

Recordemos que en el mes de mayo, de este 2019, en el Ministerio de Producción y Empleo, el gremio que lidera Antonio Caló, a nivel nacional, acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial paritario de 28% para este año, más un 8% compensatorio por el salario perdido en 2018, algo que UOM reclamaba con dureza. De este modo, los incrementos sumados totalizan el 36%. Además, se acordó también una revisión del acuerdo a realizarse en el mes de noviembre, con el fin de evaluar la evolución del incremento sostenido de precios.

"Por suerte se pudo cerrar ya que hay una necesidad extrema debido al proceso inflacionario, a la pérdida del poder adquisitivo, también la problemática del menor nivel de actividad y todo eso hace que sea bastante complejo llegar a un entendimiento. Las exigencia del gobierno del gobierno plantea algunas alternativas como para tener un margen de negociación", decía por ese entonces el titular de la UOM, Roberto Oesquer.

En un análisis de la economía nacional, Oesquer expresó que "más allá de que alguna actividad está funcionando mejor que otra, no podemos desconocer la fragilidad del esquema industrial en el país y la dificultades que existen. Seguramente no la vamos a solucionar en un corto plazo y en el mientras tanto está la necesidad de la gente que trabaja y que pone el mayor esfuerzo en lo personal más allá de la situación general del país y demás", dijo.

Los trabajadores del sector recibieron el primer incremento del 15% retroactivo en abril; el segundo del 8% fue en julio y el tercero del 5% será en octubre. A este porcentaje se le suma el 8% de compensación: seis sumas fijas no remunerativas de $2000 cada una desde mayo, contabilizando un 6% que se incorporará a los básicos a partir del 1 de enero del 2020; y un 2% más que se suma en la base de cálculo en los salarios básicos de convenio al 31 de Marzo de 2019.