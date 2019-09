"Tratamos de darle beneficios a la gente y mantener todo a pesar de la situación" Locales 07 de septiembre de 2019 Redacción Por Roberto Oesquer, titular de la UOM, describe cómo está hoy el sector metalúrgico en Rafaela y la zona. Con más de 5.200 afiliados, el gremio intenta seguir adelante de la mejor manera, pese a la situación que hoy atraviesa el país.

"Seguramente en estos meses se va a complicar porque la inflación va a aumentar y las tasas de interés van a seguir asechando". Hoy festejan su día.

Al igual que tantos sectores trabajadores de nuestro país, el de la metalúrgica no la anda pasando muy bien. En los últimos seis meses, apenas tres de cada diez empresas metalúrgicas realizaron inversiones productivas. Un tercio declaró tener rentabilidad negativa y casi la mitad achicó su plantilla de personal ya que la utilización de la capacidad productiva está en el 50 por ciento. Estos indicadores fueron publicados por Adimra, una de las principales cámaras del sector, en su último informe.

Es por eso que el sector metalúrgico está en el centro del entramado manufacturero. Incluye la fabricación de máquinas y bienes de capital, autopartes, productos de metal como envases y estructuras, carrocerías, maquinaría agrícola, fundición y equipamiento médico. La producción de esos rubros está actualmente casi un 20 por ciento por debajo del nivel que mostraban en 2015, resultado que se explica por el derrumbe del poder adquisitivo del salario, suba de costos, cierre del crédito y apertura de importaciones, que en conjunto traccionan a la baja a la inversión productiva.

En diálogo con LA OPINION, el secretario general de UOM Rafaela, Roberto Oesquer y titular de la CGT local, dijo que "nosotros más allá de la situación que tenemos, donde es difícil estar y repercute en los aportes y demás, este año pudimos seguir avanzando. Inauguramos un Centro de Salud en Lehmann que está funcionando a pleno, un Centro Ontológico en Sunchales conjuntamente con un profesional que estaba trabajando en nuestra ciudad, como así también el Centro de Capacitación, más allá de que Nación no nos dio más presupuesto. En ese sentido nos manejamos con la provincia y pudimos hacer los cursos en nuestro centro con la tornería a nivel superior... Nos mantenemos todos los servicios por suerte", enumerando lo logros recientes del gremio.

Además dijo que "estuvimos trabajando con la fiesta del Día del Niño, donde albergamos 800 chicos, con obsequios, el festejo por el día de la mujer y se nos viene la fiesta por el Día del Metalúrgico el próximo sábado 19 de octubre en nuestro Salón de Bella Italia".



POSITIVISMO

"Tratamos de seguir trabajando y más allá de los problemas, estamos tratando de darle beneficios a la gente y mantener todo a pesar de la situación, independientemente de las cuestiones que por suerte las podemos manejar internamente, cuidamos al máximo y sin resentir mayormente los servicios. Pero nos vivimos ajustando a montón de gastos", expresó Oesquer al respecto, mencionando las complicaciones que hoy tienen en el sector.

Recordemos que el nivel de producción metalúrgica mostró en el primer semestre una caída del 7,4 por ciento frente al mismo período del año pasado (cuando ya había caído un 3,4 por ciento interanual). En Santa Fe registra que hubo una baja del 8,2. "Hoy la mayor preocupación de la gente, de nuestros trabajadores, más allá de mantener el puesto laboral, hay muchas empresas que exportan y demás, no notaron esta situación en cuanto a lo laboral. Pero la gente se preocupa por la pérdida del poder adquisitivo, lo que gana. De todas maneras nosotros veíamos que todas las paritarias que se vinieron arreglando año tras año, quedaron cortas y este año se puso más difícil y demás. Pero la preocupación es tal que ni siquiera plantearon de que estaban en desacuerdo con la paritaria y demás. Es una conjunción de que por un lado celebran el trabajo y lo aumentos logrados, pero por el otro la inflación que hay los preocupa mucho", expresó el titular de la UOM.

En tanto, recordó que "la UOM tiene 250 mil afiliados, y del 2015 para acá perdió 70 mil afiliados, por lo que hay muchas partes del país que la industria tiene serios problemas. Todo lo que es la línea blanca, la parte electrónica y otros sectores que por suerte en Rafaela y la zona, más allá de que no sobra nada, los puestos de trabajo se han mantenido", dijo y añadió que "seguramente en estos meses se va a complicar porque la inflación va a aumentar y las tasas de interés van a seguir asechando. Las empresas tienen problemas y ahora, cuando haya que sentarse a abrir la reapertura, cada cuál va a abrir lo suyo y no va a ser sencillo. Esperemos que a partir del próximo gobierno la situación empiece a mejorar", finalizó.