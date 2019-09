Paro nacional: acatamiento total de las escuelas públicas en la ciudad

La ciudad se percibió algo inactiva ayer por la mañana tras la decisión de AMSAFE de no dictar clases para adherir a un paro nacional dispuesto por CTERA, por un fuerte conflicto que maestros vivieron en la provincia de Chubut.

De esta manera, las clases en escuelas públicas de toda la provincia de Santa Fe y del país se suspendieron, mientras que los docentes nucleados en SADOP no adhieren a la medida de fuerza y dictaron clases, más allá que la comisión directiva del gremio acompañó el planteo.

El secretario de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, confirmó a este Medio que el acatamiento fue total y que en algún que otro establecimiento de la ciudad, algún docente se hizo presente, pero no fueron muchos. "Esta medida salió desde las bases. Los docentes tienen la decisión de acatar o no a un paro, estén adheridos o no a nuestro gremio. Hoy una gran cantidad de escuelas adhieren totalmente a la situación. Algunos lo hicieron en forma parcial. Este es un hecho que nos puede llegar a ocurrir a nosotros ante la incertidumbre económico que tenemos en las distintas provincias", dijo ayer en las primeras horas de la mañana en Radio ADN de nuestra ciudad.

Además manifestó que "AMSAFE es uno de los miembros de base de CTERA, quién nos agrupa a nivel nacional. Este año no hemos tenido tanta oposición y la gente entiende que los reclamos que manifestamos nosotros son justos. Muchos están en una situación muy similar a la nuestra y apoyan. estamos luchando por el beneficio de sus hijos", remarcó Oesquer, que desde hace poco reemplazó a Gricelda Marcos al frente del gremio.

Por otra parte destacó que "nosotros hacemos consultas a las escuelas o a los delegados de las escuelas que tenemos en las instituciones y ellos nos manifiestan el grado de adhesión o no al paro. Cada docente, más allá de estar afiliado o no a algún sindicato, tiene la libertad de optar o no a cada una de las medidas de fuerza", declaró.



TEMA SADOP

Los docentes nucleados en SADOP no se plegaron al paro, y a nivel provincial, el secretario General Pedro Bayúgar, dijo que acompañan a los maestro chubutenses con una jornada de protesta. "Nosotros vamos a participar de esta jornada de solidaridad sin la realización de un paro. Vamos a trabajar con los docentes y los alumnos para que sepan cual es la situación de los docentes de Chubut, y particularmente la represión de la que fueron objeto".

Además, Bayúgar lamentó no realizar una medida de fuerza e indicó que "no fue posible". "Al menos vamos a visibilizar lo que está pasando porque el ocultamiento es lo que prolonga la crítica situación", dijo.

En relación a esta determinación tomada por el gremio SADOP, Oesquer dijo que "la situación es distinta, son sindicatos distintos y las patronales son diferentes. SADOP tiene muchos docentes que son contratados por la misma escuela y la situación es diferente. Son decisiones que toma cada sindicato en forma particular porque tiene su confederación a nivel nacional que manda", mencionó y agregó que "nosotros hicimos medidas de fuerza a principio de año cuando tuvimos que acordar en la mesa paritaria la pauta salarial y las condiciones de trabajo para el resto del año y hasta este momento no hemos tenido inconvenientes. Hubo reuniones la semana pasada con el gobierno por la nueva mesa paritaria y no tenemos prevista en este momento ninguna medida de fuerza a futuro. Este fue un caso extraordinario, donde la conducción a nivel nacional entendió que había que apoyar para que no haya más conflictos en otras provincias", remarcó.