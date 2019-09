El Camino Público Nº 5 llevará el nombre "Ing. Eduardo Ricotti"

Como sucede cada vez que a una calle de la ciudad se le impone el nombre de un rafaelino destacado y que merece ser reconocido, en el Concejo Municipal se genera un clima especial en el que dominan las emociones e incluso las lágrimas. En la sesión de ayer, con el voto unánime de todos los concejales se aprobó el proyecto de ordenanza que designa al Camino Público Nº 5, ubicado entre la Ruta Nacional 34 y calle Tettamanti, con el nombre de "Ing. Eduardo Ricotti". La propuesta fue impulsada por Nicolás y Mario, nietos del recordado profesional, que asistieron al cuerpo legislativo junto a toda la familia para participar de ese homenaje.

El concejal oficialista, Jorge Muriel en su exposición señaló: “que significativo es que hoy sus nietos hayan acercado al Concejo la nota pidiendo que este camino público lleve el nombre de ese abuelo al que no llegaron a conocer, al igual que como decía Leo Viotti que tampoco lo conoció al Ing. Eduardo Ricotti. Estos hechos como el de hoy, permiten que estas grandes personas puedan trascender y perdurar, para que también a partir de estos actos hagamos justicia, porque poniéndole el nombre, en ese caso a una calle, hacemos que realmente se perpetúe la figura de Ing. Ricotti”.

Por su parte el concejal Lisandro Mársico destacó: “tuve muchas charlas con Eduardo en el Partido Demócrata Progresista cuando yo acompañaba a mi papá, y a pesar de la diferencia de edad que teníamos con el Ing. Ricotti, siempre hablábamos mucho. Yo guardo de él un muy lindo recuerdo, siempre que lo escuché en el Comité hablaba sobre la obra pública en la ciudad, era un tema que lo ocupaba permanentemente, quizás también por su profesión, era un gran dirigente demócrata. Quiero saludar y felicitar a toda su familia que está aquí presente”.

En un recinto, donde todos los ediles quisieron hacer uso de la palabra para destacar la importancia de que el Cuerpo Legislativo respalde estos proyectos y permita que muchas más calles de Rafaela lleven el nombre de ciudadanos que aportaron desde diferentes roles mucho a la ciudad, estuvieron presentes los familiares del Ing. Ricotti, entre ellos el también ingeniero, Daniel Ricotti, actual secretario de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad.

Al aprobarse por unanimidad la ordenanza, se pasó a un cuarto intermedio para entregarle en mano a los nietos, -impulsores del proyecto-, la resolución que señala que desde hoy el Camino Público N° 5, ubicado en el límite sur del predio del Autódromo Ciudad de Rafaela, se llamará Ing. Eduardo Ricotti.

Muy emocionado, Daniel Ricotti agradeció al presidente del Concejo, Raúl “Lalo” Bonino y al resto de los ediles por considerar la propuesta y permitirle a toda la familia vivir un momento tan emotivo. “Son esas cosas que uno no se imagina, no piensa. Es una iniciativa que salió de mis sobrinos y de mis hijos. Casi ninguno de ellos lo conoció porque mi papá falleció muy joven pero lo conocen por lo que les contamos nosotros y por los artículos de los diarios. Ellos se pusieron el tema al hombro. Que se de esta aprobación hoy en el marco de esta fiesta que es una nueva presentación del TC y con lo que era para mi papá, me emociona mucho”, expresó.



TRAYECTORIA

Eduardo Carlos Ricotti, hijo de Eduardo Delfín Ricotti y de Otilia María Piantanida, nació el 14 de julio de 1934 en la localidad de Aurelia. Casado, con Lida Celina Martinoli, matrimonio del que nacieron tres hijos varones, Pablo Carlos, Ricardo Juan y Daniel Eduardo. Cursó sus estudios primarios en Aurelia y Colegio Normal “Domingo de Oro” de Rafaela. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Nacional de Rafaela y la formación superior en la UNC (Universidad Nacional de Córdoba) en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales recibió el título en el mes de marzo de 1960.

Desde su graduación ejerció su profesión en el ramo de construcciones siendo socio de la firma Talleres Metalúrgicos “Vidalber”. Diversas obras locales tienen su sello, tales como la Escuela Rivadavia de esta ciudad, el edificio de los Tribunales de Rafaela.

También fue director técnico de la planta depuradora cloacal de Rafaela y proyectista de las casillas de peaje del Túnel Subfluvial. A su vez, bajo su dirección se proveía la totalidad de las aberturas metálicas y de aluminio de la central atómica de Atucha.

También el deporte lo apasionó, y el club de sus amores, Atlético Rafaela, lo tuvo entre sus dirigentes. Se inició como vocal suplente de la Comisión Directiva del club Atlético de Rafaela, luego secretario General de la misma. Además, fue Presidente de la Comisión de Automovilismo y Presidente de la CD. Terminó su mandato el 30 de noviembre de 1960 y los asociados promovieron su reelección por un nuevo período de dos años, con elección el 31 de enero de 1971. Tuvo a su cargo la tarea de realizar la preparación del circuito cuando aún faltaba el pavimento. Y luego intervino en la pavimentación del Autódromo ciudad de Rafaela.