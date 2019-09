Conversiones a GNC siguen en alza pero no aumentan las ventas Automotores 06 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Pedro González, vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de GNC, afirmó que durante el semestre pasado migraron al gas natural unos 80 mil vehículos.

Según lo publicado por el sitio Surtidores.com.ar, se trata de un dato alentador para el sector porque las proyecciones indicarían que este año será mejor que la temporada del 2018, donde hubo 150 mil conversiones.

“En mayo hubo 15.348 conversiones y junio parecido, por lo que este primer semestre va a ser levemente mejor que el del año pasado”, destacó González.

Sin embargo, el dirigente expresó que, a pesar de esta fuerte migración alentada por la diferencia de precios entre el GNC y los combustibles líquidos, no está viendo un gran repunte: “El mercado está relativamente tranquilo”, observó.

Aunque explica que tal “tranquilidad” se manifiesta en la rentabilidad, reflejada en los niveles de venta, pero no así en la competencia entre expendedoras.

El dirigente afirmó asimismo que en las áreas de influencia de Gas Natural Ban y Metrogás se concentran casi 800 Estaciones de Servicio de GNC, sobre las 2.000 que existen en el país. “Un 40 por ciento se ubican en el área metropolitana. Y eso hace que este crecimiento de vehículos convertidos no se note”, explica el dirigente.

“En Capital y Gran Buenos Aires siempre estamos complicados y esto se debe a la guerra de precios que hay. En nuestra zona el GNC se vende más barato que en las provincias, a pesar que nos cuesta más comprarlo, pero hay empresas que lo están vendiendo por debajo de la línea de equilibrio”, manifiesta con preocupación González.

“Estamos de acuerdo con que haya libertad para fijar precios, pero ese tipo de políticas de algunos estacioneros terminan siendo perjudiciales para todo el sector en general”, apuntó finalmente el dirigente.



MEJORES EXPECTATIVAS

DESDE EL AHORA 12

El Gobierno amplió los beneficios del Ahora 12, razón por la cual desde fines de junio los consumidores tienen acceso al financiamiento que contempla el plan todos los días.

La medida, que fue publicada en el boletín Oficial, establece la posibilidad de financiar la instalación de los equipos de GNC (entre otros artículos) de lunes a domingos a una tasa de interés conveniente, que permitirá amortizar la operación más rápidamente.

Desde que el Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de una rebaja en las tasas de las cuotas sin interés en los planes Ahora 12 y Ahora 18, los instaladores y vendedores de equipos de GNC, tuvieron un panorama más alentador que el que venían teniendo desde que los combustibles líquidos comenzaran su escalada de precios.

“Nuestros productos también entran en las promociones del nuevo plan del gobierno y como siempre, los interesados pueden encontrar el rubro GNC en la lista oficial de la Secretaría de Comercio que publica en su página web bajo el concepto de Repuestos y Accesorios para el automotor”, comentó Mariano Rodríguez, titular de la firma Roma GNC.

En ese sentido, el empresario del sector agregó que “siguen soplando los vientos a favor del desarrollo del GNC, porque a la vez que la nafta seguirá aumentando a razón de un 1,5 a 3 por ciento por mes, el Estado aseguró que no habrá incrementos del GNC por lo menos hasta fin de este año”.

Agregó que “a pesar del temor infundado que los compradores de automóviles nuevos tienen sobre el uso de gas, la confianza que muestra a nivel general la tecnología de los equipos de quinta generación, asegura un andar confortable, un ahorro de más del 50 por ciento en combustible y la no contaminación del ambiente”.

Rodríguez aseguró que “por estas causas, se nota el crecimiento no solo de las consultas sobre automóviles que están dentro del plazo de la garantía de fábrica, sino de las mismas concesionarias con las cuales trabajamos, que jamás nos han traído inconvenientes ni reclamos”.

Recordó que la tendencia es irreversible. “Brasil fabrica autos con GNC de origen y España hace lo mismo con algunos modelos; quienes están en la actividad de compra y venta de autos, tienen un margen de ganancia que les permite en muchos casos bonificar la instalación del equipo de GNC en lugar de ofrecer un descuento en la compra de la unidad”.

Finalmente dijo que “a pesar de que la gente se asuste con las actuales tasas de interés, igualmente siempre es conveniente invertir en una instalación de GNC que se amortiza automáticamente con el andar y mucho más ahora, si el interés rebaja aún más”, finalizó Rodríguez.