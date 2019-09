Fernández criticó cercanía de Macri con Trump Nacionales 06 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo ayer en el marco de su visita a España que el hecho de que Argentina esté "tan condicionada por las políticas de Estados Unidos" la hizo "retroceder como país".

Durante una conferencia magistral que brindó en el Congreso de los Diputados en Madrid, luego de reunirse en el Palacio de la Moncloa con el presidente español, Pedro Sánchez, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo aclaró que no piensa que el país tenga que tener "una relación mala" con la potencia norteamericana sino "una relación madura".

En este sentido, también remarcó que la Argentina "encontró siempre su primer vínculo en Europa" y que por ello el país tiene que "volver a volcar la mirada a Europa".

Fernández desmintió que esté en contra del acuerdo de integración comercial con la Unión Europea en el que el Gobierno avanzó meses atrás, pero explicó que todavía no es un "hecho consumado" y remarcó que la asociación debe ser teniendo que en cuenta las "asimetrías" entre el Viejo Continente y el Mercosur de forma tal de proteger los intereses nacionales.

Por otra parte, Fernández volvió a aclarar que en un eventual Gobierno suyo van a "honrar los compromisos financieros que el país ha contraído con el FMI y otros acreedores durante la gestión de Mauricio Macri, aunque advirtió que no lo hará "a costa de los argentinos".

Este viernes, Fernández cerrará su agenda en Europa con un viaje exprés a Portugal, para entrevistarse con el primer ministro de esa nación, el socialista Antonio Costa.