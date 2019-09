La vuelta de los Argento Información General 06 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Por estas horas se termina de armar el libro de la comedia que traerá a la familia al teatro, con un guión acorde al cambio de época: Pepe ya no será machista y habrá en Moni una mujer empoderada.

La versión teatral de Casados con hijos ya no es un proyecto sino una realidad: sus seis protagonistas debutarán en el teatro Gran Rex el 12 de junio de 2020. Harán dos funciones diarias por la tarde, con la posibilidad de una tercera función nocturna, hasta fines de agosto. Serán 80 días vertiginosos en los que Guillermo Francella, Florencia Peña, Érica Rivas, Luisana Lopilato, Marcelo de Bellis y Darío Lopilato volverán a darle vida a los personajes de la famosa serie que hoy se sigue emitiendo con éxito por Telefe, publicó Teleshow.

Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, los adaptadores del formato internacional de la serie en Argentina, son los encargados de escribir la comedia teatral que no será un capítulo de la saga original llevado al teatro, sino una nueva historia. Allí, Pepe Argento, Moni, Paola y Coqui Argento, junto a sus vecinos María Elena y Dardo Fuseneco, vivirán una nueva situación escrita especialmente para esta obra.

Esta semana se produjo una reunión entre los autores y el productor Gustavo Yankelevich para avanzar en ese sentido, mientras se terminan de negociar los contratos de los actores, quienes de todos modos ya están comprometidos para esas fechas.

Florencia Peña protagoniza el exitoso musical Cabaret también producido por Yankelevich, pero para junio del año próximo podrá combinar ambos proyectos. De hecho el espectáculo que realiza con Mike Amigorena continuará al menos todo el verano, y luego se decidirá su continuidad en la temporada de invierno.

El Gran Rex tiene una disponibilidad para 3600 personas. Se espera que el público compre las entradas de este espectáculo de características inéditas en la Argentina. Porque a diferencia de otros programas de televisión llevados al teatro debido a su éxito, que en general se producen en simultáneo a su emisión, asegurando así que los fanáticos llenen la sala, en este caso han pasado casi 15 años de la salida al aire original de la comedia.

Sin embargo se sigue emitiendo los episodios, ya que se transformó en un programa de culto, algo pocas veces registrado en nuestra pantalla, un acontecimiento que solo podría vincularse con fenómenos internacionales como los personajes de Chespirito o El Zorro.

La gran pregunta en torno a la versión para teatro de este éxito televisivo está orientada al argumento, ya descartada la posibilidad de adaptar uno o algunos capítulos de la serie, cuyos derechos eran exclusivamente para la televisión. Sony cedió los derechos para una franquicia especial que permitirá hacer la obra de teatro, pero el libro será totalmente nuevo.

Según pudo saber Teleshow, la trama del espectáculo teatral mostrará a la famosa familia Argento en tiempo presente. Por lo tanto, en la historia habrán pasado 14 o 15 años en la vida de los personajes, con todo lo que eso implica: además de la edad, su adaptación a estos tiempos.