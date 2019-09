Todos los candidatos presidenciales participarán de los debates electorales Nacionales 06 de septiembre de 2019 Redacción Por La Cámara Nacional Electoral realizó el lanzamiento oficial de los eventos, que tendrán lugar el 13 y el 20 de octubre en Santa Fe y Capital Federal.

FOTO TWITTER CNE AUDIENCIA. Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, de la Cámara Electoral, junto a Alberto Barbieri (UBA) y Enrique Mammarella (UNL).

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Los representantes de los seis candidatos presidenciales que competirán en los comicios de octubre se presentaron ayer por la tarde en la Cámara Nacional Electoral (CNE) y firmaron el compromiso de participar de los debates de los próximos 13 y 20 de octubre, así como también del que se realizaría el 17 de noviembre en caso de haber balotaje.

Tras recibir a los enviados de las agrupaciones políticas, el presidente del tribunal, Santiago Corcuera, explicó que todos los espacio "han ratificado su voluntad (de asistir al evento), más allá de que sea obligatorio". "Les hemos presentado la modalidad del debate y un listado con los temas que se podrían tratar, que están basados en los temas que creemos que al ciudadano le gustaría saber", precisó el juez en una conferencia de prensa.

Junto a él estaban el vicepresidente de la Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía, y los rectores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri, los dos establecimientos que serán sede de los debates.

De esta forma, Alberto Fernández (Frente de Todos), Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda-Unidad), Juan José Gómez Centurión (NOS) y José Luis Espert (Despertar) buscarán convencer al electorado durante el debate, el primero en 35 días en Santa Fe.

De acuerdo con lo que explicaron los académicos, durante la jornada se les presentó a los enviados de los candidatos las principales propuestas para el encuentro. "El objetivo es que se haga un debate en un marco de honestidad, de transparencia y que todos los candidatos puedan exponer sus propuestas de un modo igualitario para que toda la ciudadanía esté lo mejor informada a la hora de tomar su decisión", explicó Barbieri.

Además, el rector de la UBA aseguró que las preguntas "no se repetirán" entre un encuentro y otro y "son temas que le preocupan a la sociedad".

La idea es que ahora los equipos de campaña de cada espacio mantengan reuniones para acordar detalles como quiénes serán los moderadores de la jornada y la posibilidad o no de que los aspirantes a la Casa Rosada discutan entre ellos durante el tiempo de exposición.

Según está previsto, el primer debate será el 13 de octubre en la UNL, el segundo se llevará adelante el 20 de ese mismo mes en la Facultad de Derecho de la UBA y, en caso de haber balotaje, se hará un tercero el 17 de noviembre, también en esa institución porteña.



ESQUEMA

La CNE les entregó a los representantes de los candidatos presidenciales el esquema diseñado para los debates que se van a realizar los próximos 13 y 20 de octubre, así como también el que se llevará adelante el 17 de noviembre en caso de haber balotaje.

Además, el tribunal les presentó el modelo que diseñó para estos encuentros, para que a partir de ahora los equipos de campaña de cada fuerza se reúnan y acuerden los principales detalles de esas jornadas.

Entre otras cosas, los espacios deberán buscar consensos entre ellos para la elección de los moderadores y el tiempo de exposición de cada candidato. Si las agrupaciones no llegan a acuerdos, será la Cámara Electoral la que fije las reglas según su consideración: se espera que las normas estén disponibles a fines de este mes.

¿Quiénes serán los moderadores? Si bien falta acordar nombres, sí se sabe que serán un hombre y una mujer por debate, y que no se repetirán entre un encuentro y otro. En 2015, los conductores fueron los periodistas Rodolfo Barili, Luis Novaresio y Marcelo Bonelli, lo que despertó un reclamo por el cupo femenino.

De acuerdo con lo que adelantaron fuentes de la CNE, la propuesta inicial para el debate de este año es que sean dos bloques de de unos 23 minutos cada uno, separados por una tanda publicitaria de 12 minutos, y luego otra pausa antes del cierre, por lo que, en total, la transmisión duraría cerca de dos horas y cuarto.

Durante el encuentro se tratarán cuatro temas generales, con varios subtemas, y los candidatos tendrán un límite para su respuesta que, hasta el momento, es de 3 minutos por consigna.

Según pudo saber NA, las preguntas abordarán asuntos como la perspectiva de género, el desarrollo económico, el empleo, la salud, la seguridad, los derechos humanos, la educación y las relaciones internacionales. En cuanto a los moderadores, el tribunal elegirá entre todos los interesados y se los propondrá a los partidos políticos para definir a tres parejas, compuestas cada una por un hombre y una mujer.

Luego se sorteará el orden en el que esas parejas van a conducir cada uno de los debates: el del 13 de octubre en la UNL; el del 20 de ese mismo mes, que se hará en la Facultad de Derecho de la UBA; y el eventual evento del 17 de noviembre, que también se hará en esa institución porteña.