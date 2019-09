Traslado del Concejo vuelve a considerarse

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana el Concejo Municipal de esta ciudad llevó a cabo un nuevo encuentro ordinario.

En la oportunidad tras el izamiento del pabellón nacional, tarea que llevó a cabo la concejal María José Ferrero, y atendiendo la solicitud del edil Fernando Cattaneo se invirtió el Orden del Día y fue considerado un proyecto de Declaración, obra del nombrado, merced al cual Declara de Interés Social y Ciudadano la segunda edición del Encuentro de Acrobacias UP!, organizado por la institución Patas Arriba.

En sus fundamentaciones resaltó que se trata de un centro deportivo artístico que organiza la propuesta que tendrá lugar el domingo 8 entre las 8 y las 20 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario y contará con la participación de 163 deportistas provenientes de tres provincias.Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero.

El proyecto fue aprobado y se pasó a cuarto intermedio para efectuar la correspondiente entrega.

Seguidamente , la presidente, Andrea Ochat hizo unas manifestaciones por el Día de la secretaria, resaltando la labor de quienes desempeñan esas funciones en el seno del cuerpo legislativo, fue aprobada el acta del anterior encuentro se oyó el informe de presidencia y se tomó conocimiento de la correspondencia recibida.



Comunicaciones oficiales y peticiones particulares



Nota Oficial remitida por Departamento Ejecutivo Municipal

* Solicitan el retiro del Expte. Nº 513 DEM, por el cual se autorizaba al Intendente a suscribir contrato de obra pública con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Tipo: Nota particular enviada por los Concejales electos del PDP

* Adjuntan proyecto de Ordenanza proponiendo el traslado del Concejo Municipal. Sugiriendo el traslado al edificio donde funciona el Museo Histórico Municipal.

Leandro Lamberti recordó que en 2009 presentó un proyecto para que el Cuerpo se traslade a la Estación de Ferrocarril- espacio cedido al Municipio-,por su parte Oscar Trinchieri recordó que en uno de sus mandatos se había analizado trasladarlo al edificio del Museo y este a la Casa de Steigleder, en todos los casos la propuesta se hace teniendo en cuenta la accesibilidad. En la Intendencia de Julio Sartini( 1973-76) se proponía trasladarlo a otro edificio por una cuestión de división de poderes ya que el Concejo comparte el edificio con el Ejecutivo.

Nota Particular remitida por Concejales electos del PDP

* Adjuntan iniciativa de Declaración de Interés del proyecto de Ley de Coros, presentado en la Legislatura Provincial.

Finalmente ingresó una Nota Institucional elevada por Adrián Bertolini y Mauricio Schmithalter, en su carácter de Secretario General y Secretario Gremial respectivamente, del SOEM Sunchales.

* Solicitan información referida a la contratación del personal del Concejo Municipal



Despacho de Comisión para la aprobación de proyecto de Ordenanza







Fue aprobado un proyecto de ordenanza presentado por Andrea Ochat

* Dispone medidas tendientes a visibilizar, sensibilizar y concientizar sobre la protección de la especie nativa “Aguará Guazú”, teniendo en cuenta su posible presencia y necesidad de cuidado y preservación.

Además hizo saber que el trabajo elaborado por alumnos del Jardín de Infantes Myriam Hayquel de Andrés pasó a la Instancia provincial de la Feria de Ciencias Eureka,







Proyectos presentados







Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal



* Autoriza a la Empresa Desarrolladora Sunchales S.R.L. a hacer uso y ocupación subterránea y aérea conforme la memoria descriptiva.





Mereció la aprobación unánime un proyecto de Declaración presentado por Andrea Ochat



* Declara de Interés Social y Ciudadano la décimo tercera edición de los Juegos de Habilidades motrices, actividad organizada por el Centro de Día El Faro, los que tendrán lugar el 12 de septiembre de 9 a 14 en el salón del Club Atlético Unión







Fue aprobado un proyecto de Declaración elevado por Andrea Ochat



* Declara de Interés Ciudadano y Cultural el taller "Escribe tu receta preferida", en el marco del proyecto "Transmitir la cocina desde la región", dirigido por la Dra. Paula Caldo. Tendrá lugar el 13 de septiembre desde las 18 en la sede vecinal del barrio Sur.



Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elaborado por Andrea Ochat



* Determina como zona exclusiva de ascenso y descenso de pasajeros en calle Alberdi Nº 73, frente a los consultorios externos de rehabilitación física.





Fue derivado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por María José Ferrero



* Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un estudio vial integral del circuito de tránsito que comprende Av. Irigoyen, intersección con calle Leguizamón.

En sus fundamentaciones sugirió convocar al Observatorio de Seguridad Vial para el momento en que sea tratado por el cuerpo.