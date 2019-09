Emotiva celebración del club

COLONIA BICHA. - La celebración de los setenta años de Club Deportivo Independiente se concretó el pasado sábado con una cena y baile en su salón social. Hubo reconocimientos y agradecimientos a todos los que hacen posible que el rojo bichense crezca día a día.

Fue con una cena de camaradería donde se encontraron fundadores, dirigentes, exdirigentes, familia y exdeportistas e hinchas de todos los tiempos en una noche que tuvo muchas emociones, recuerdos, reencuentros y gran alegría.

La fiesta de cumpleaños inició con la bienvenida musical de Dino y Alta Frecuencia para luego dar paso a la presentación de un video con distintas imágenes y textos que resumieron las 7 décadas del club, mientras Santiago “Yaco” Barra presentaba la muestra fotográfica por él recopilada y montada como testimonio de la historia, sobre todo futbolística.

Muchos nombres han marcado la historia del club que quedó plasmado en el libro “Un pueblo, un club, una historia” de Miguel Peiretti, quien se encargó de presentar ante las más de 300 almas que se congregaron para festejar el cumpleaños número setenta.

El libro que recorre la historia de la vida social desde la llegada de los primeros pobladores, para seguir con la vida de los clubes que marcaron el camino para llegar al Club Sportivo Independiente para desembocar en la fundación del actual club a través de cartas, actas y testimonios

En otro capítulo hace referencia a la constitución del club, el desarrollo de la infraestructura, la vida social y cultural, los deportes, las acciones operativas, todo acompañado con fotografías.

El homenaje a los socios fundadores Américo Mondino con sus 94 años y Amílcar Albertinazzi con sus 90 años, dieron el brillo joven a los festejos para luego entregar un reconocimiento a los familiares de Dante Alochis, quien fuera el primer presidente de la entidad.

Un grupo importante de aquel equipo que en 1958 le diera el primer título de campeón, siguen gambeteando en la cancha de la vida y estuvieron no solo celebrando, sino que ingresaron José Aldo Sola; Rogelio Mariotti; Aquiles Acosta; Amílcar Albertinazzi; Alcides Albertinazzi y Wilder Albertinazzi de la misma manera que lo hacían cuando vistiendo la casaca del club entraban a la cancha con el urra, urra para luego recibir una placa fotográfico como recuerdo, como así también los familiares de aquellas estrellas de 1958 que ya no están recibieron el merecido homenaje.

La familia de Elsio Garione donó la camiseta N° 10 que vistiera cuando concretó en el partido final el gol que le diera el titulo de campeón y por su parte Amílcar Albertinazzi donó las medias que utilizó en algún momento, el medallero personal obtenidos en diferentes torneos como integrante del equipo y los carnet que lo acreditaron como secretario y delegado del club ante la Liga Interprovincial de Fútbol.

Además fue reconocido el equipo de fútbol campeón de la Liga de las Colonias 2015 – 2016 y los pilotos de motociclismo Omar Bauducco y Arsenio Alochis.

El regreso al escenario de Citrus después de 36 años con un espectacular show transportó al público hacia aquellas exitosas épocas, transformándose como lo fue durante la última época de la década del setenta y principios de los ochenta en un gran suceso.

El show del recuerdo de Dino y Alta Frecuencia movilizo de manera muy fuerte al público al hacer revivir aquellos tiempos con los grandes éxitos de los sesenta y setenta, mientras que Cuarta Generación brindó un selecto cancionero bailable actual

Entre recuerdos, bailes y mucha algarabía llegaron los discursos del presidente de Club Deportivo Independiente, Raúl Boschetto, quien agradeció por estar festejando estos 70 años, en el marco de los 125 años de la colonia y destacó la presencia de los dos fundadores.

Más adelante pidió disculpas a toda la gente que tenía intención de estar y no pudieron recibir por haber cubierto la capacidad del salón.

Al agradecer a todo el grupo que lo acompañó en los ocho años que lleva de gestión frente al club, invocó a la juventud a seguir trabajando por el crecimiento del club “como agradecimiento a quienes tuvieron la voluntad de crear el club, en épocas que no eran como las actuales, sino que eran mucho más difíciles. Únicamente ellos saben por todo lo que pasaron, muchas gracias a todas esas personas que hace setenta años tuvieron la visión y muchas gracias a todos por estar viviendo estos setenta años”

El presidente comunal Adolfo Ferrero, quien fue el impulsor de los festejos comenzó agradeciendo el acompañamiento y al mismo tiempo destacó que Colonia Bicha es convocante, no solo para las fiestas, sino para hacer cosas importantes. “En la vida de esta institución se hicieron cosas importantes, no era fácil setenta años pasado iniciar una institución construirla, emprender las cosas”.

“Gracias a estos héroes que emprendieron la tarea, gracias a todos los que de alguna forma contribuyeron para que esta institución siga adelante. Nosotros creamos cosas, cada vez es más difícil, pero tratamos de hacerlo, la actividad del futbol que fue siempre tradicional, siempre es compleja porque no es rentable, es una actividad que hay que ponerle el hombro y garras para seguir adelante. Estos 70 años fueron de garra, transparencia, voluntad, sentido común, nos hace sentir honroso de lo que es el club”.

Finalmente convoco a brindar por estos 70 años para que “sigamos haciendo un club deportivo independiente cada vez más fuerte, cada vez mejor y cada vez con más fuerza para seguir adelante”

Mientras se elevaban las copas, aquellas estrellas de 1958 soplaron las velas de la torta para transformar el festejo en una noche inolvidable para esta institución que tiene una fuerte trascendencia en la vida social, cultural, deportiva y recreativa de la comunidad.