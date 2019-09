Horacio Zeballos es finalista

(Especial para LA OPINION, desde Nueva York).- Sigue la humedad y la temperatura alta en la Gran Manzana, se resiste a irse el verano. Buen momento del tenis latinoamericano, en la especialidad dobles. Además de la pareja colombiana, N° 1 del mundo, se suma Horacio Zeballos, el marplatense, que hace un tiempo enfocó su actividad en dobles y vaya que le ha ido bien, hoy es 8 del mundo y está en una final del Grand Slam.

Hace un año hubo un finalista argentino en single, la torre de Tandil, en esta oportunidad la historia se repite en la especialidad de dobles.

Zeballos/Granollers vs. Cabal/Farah: a las 13 horas, en el Arthur Ashe. A priori será un partido equilibrado y de difícil pronóstico, ambas duplas vienen jugando muy parejos, confiados y la moral en alta. En las semifinales las dos ganaron en dos set y por la senda del tie break, también eso demuestra la paridad que existen entre determinadas jugadores del circuito.

Algunas particularidades sobre la final de dobles: *El choque Cabal/Farh con Granollers y Zeballos significa que por primera vez en la historia del dobles en el US Open, los cuatro tenistas que llegaron a la final hablan español.

*Si los campeones son Cabal/Farah serán también la primera pareja latinoamericana en ganar en forma consecutiva Wimbledon y US OPEN.

El plato fuerte, semifinales de caballeros: pensando en la gran final del domingo, este viernes se juegan las dos en el Arthur Ashe, comenzando la primera a partir de las 17 horas. - D. Medvedev vs G. Dimitrov - M. Berrettini vs. Rafael Nadal .

Schwartzman tuvo un premio consuelo: La organización del certamen galardonó al argentino, también a la japonesa Naomi Osaka, con el premio de la deportividad. Es una mención que se les entrega a los jugadores que mejor demuestran la excelencia en el espíritu deportivo a lo largo de la serie de torneos norteamericanos que comenzó hace un mes y culmina en Flushing Meadows. Los requisitos para elegir a los jugadores ganadores incluyen participar al menos en dos torneos de la serie, así como en el US OPEN 2019. Cada ganador del premio recibe un trofeo y una donación de U$S 5.000 a la organización benéfica que elija.

Mike Bryan, multado en el US OPEN: deberá pagar U$S 10.000 por “conducta antideportiva”. Además, tuvo un gesto con su raqueta, simulando disparar, en medio de un partido de dobles. El partido, junto a su hermano Bob, se desarrolló contra Federico Delbonis y el español Roberto Carballés, por considerar que se había cometido un error en el arbitraje durante el juego 12° del segundo set. En un punto se dilucidó con el ojo de halcón, a pedido del norteamericano y cuando vio que tenía razón, Bryan simuló que su raqueta era un arma con la que disparaba, apuntando con el dedo tanto al juez de línea como a la jueza de silla, la portuguesa Mariana Alves. La actitud de uno de los hermanos Bryan no cayó, en un momento en el que EE. UU. vive una gran controversia y debate en relación al control de armas por los constantes tiroteos y muertes en lugares públicos, solo hay que recordar las matanzas en el Paso (Texas) y Dayton (Ohio), que dejaron el triste saldo de 30 muertos en un lapso de 24 horas a principios de agosto.

También este último fin de semana, murieron 7 personas al oeste de Texas y 22 resultaron heridos en otro tiroteo.