Recapturaron al presunto asesino del almacenero Ré

Un joven de 18 años identificado como Facundo Carballo de 18 años, investigado y detenido por el homicidio de Juan Carlos Ré, el almacenero de barrio San José asesinado en nuestra ciudad en agosto de 2018 en ocasión de robo; fue detenido en la noche del miércoles por la Policía luego de evadirse de su lugar de detención.

En realidad Carballo salió del penal santafesino de Las Flores por una salida transitoria de 24 horas para visitar a familiares en Rafaela y no regresó jamás a la cárcel. Esto sucedió hace unos diez días aproximadamente.

En ese contexto el evadido fue atrapado por personal policial de Inteligencia Criminal de la PDI en Rafaela, cuando se alojaba en una vivienda en calle Progreso al 200, barrio Barranquitas de esta ciudad, y trasladado de inmediato a la Alcaidía que funciona en la Jefatura de la Unidad Regional V, adelantó asimismo LA OPINION Online.

Cabe destacar que Carballo –ahora de 18 años- cometió el homicidio en ocasión de robo cuando aún era menor de edad, por lo que su detención en el Pabellón Juvenil de Las Flores es a disposición del Juzgado Menores de la 1ª Nominación de esta ciudad.

La familia de la víctima, Juan Carlos Ré, se enteró de lo sucedido –y de que Carballo gozaba de salidas transitorias- a través de los medios de comunicación y de terceros, por lo que realizó declaraciones a radio ADN 97.9 FM Rafaela. Eli Ré, la hija del comerciante, afirmó que, “me entero por terceras personas que le habían dado salidas transitorias al chico que está acusado por el crimen de mi papá. Además me enteré de que estuvo prófugo, unos 10 días en total, donde podría hasta haber tenido algún tipo de represalia para con nosotros. Afortunadamente no hizo nada", señaló a la citada radio en horario matutino.



VIOLENCIA DE

GENERO

En la víspera, personal policial de la Comisaría 14ª de Lehmann informó que siendo las 14.00 de ayer, al hacer paso por Av. Belgrano y Camporini de esa localidad, fueron alertados por dos hombres que en el acceso y calle Juan de Garay, un hombre estaba agrediendo físicamente a una mujer.

Arribados al sitio, observaron a una pareja discutiendo, y una mujer de 52 años llamada Silvia C. declaró que al regreso de su trabajo vio que su pareja Martín B. estaba con los bolsos preparados en la esquina para irse. En esa circunstancia, comienzan a discutir, y su pareja comenzó a agredirla físicamente.

Al terminar la pelea, con amenazas hacia ella, la mujer notó que su teléfono celular tenía la pantalla rota y que ella estaba lesionada, por lo que puesto en conocimiento lo relatado al fiscal de turno Gustavo Bumaguin, este dispuso que se proceda a notificar de las causas de lesiones leves dolosas, daño y amenazas en estado de libertad al agresor.