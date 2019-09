Arranca la cuarta Deportes 06 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Estudiantes de Buenos Aires, uno de los líderes de la Primera Nacional, visitará hoy a Barracas Central en un partido válido por la Zona A y con el cual comenzará la cuarta fecha del certamen de ascenso.

El encuentro se jugará a las 15.30 con arbitraje de Luis Lobo Medina mientras que a partir de las 21.05 Deportivo Morón será local de Belgrano de Córdoba con Bruno Bocca como juez y televisación en directo.

El resto de la fecha se jugará de la siguiente forma: Zona A: Sábado 7/9: 13hs Temperley vs Alvarado, 15.30hs (Directv) Atlanta vs Estudiantes Río Cuarto. Domingo 8/9: 16hs Ferro vs Mitre, 16hs Platense vs Brown (PM), 16hs Agropecuario vs San Martín (SJ), 17.30hs Independiente Rivadavia vs Nueva Chicago. Zona B: Sábado 7/9: 13.05 (TyC Sports) All Boys vs Def. de Belgrano, 15.05 hs. Almagro vs Sarmiento, 15.30hs Villa Dálmine vs Gimnasia (J), 20.05 (TyC Sports) Instituto vs Chacarita. Domingo 8/9: 16hs San Martín (Tuc.) vs Dep. Riestra, 21.05 hs. (TyC Sports) Gimnasia (J) vs Tigre. Lunes 9/9: 20.30hs Santamarina vs Brown (A), 21.05 hs. Atlético de Rafaela vs Quilmes.