El lanzamiento de la fecha de TC Deportes 06 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO JORGE BARRERA CON LA PRENSA. Nico González, Luis Castellano, Daniel Ricotti, Eduardo Gays, Hugo Rodríguez, Marcelo Agrelo y Jonatan Castellano durante la presentación.

Las réplicas de los autos de Agustín Canapino (Chevrolet) y Matías Rossi (Ford), ubicadas sobre la vereda de calle Sarmiento, recibieron anoche a los asistentes a la conferencia de prensa realizada en el Complejo Cultural del Viejo Mercado.

En esa oportunidad, se concretó la presentación oficial del "Gran Premio Lotería de Santa Fe", que se disputará este fin de semana en el autódromo "Ciudad de Rafaela" por la primera fecha de la "Copa de Oro" de Turismo Carretera y primera de la "Copa de Plata" de TC Pista.

En la misma sala que se utilizó durante el pasado mes de mayo, autoridades municipales y provinciales, directivos de Atlético y de la ACTC, junto a tres protagonistas del espectáculo, expresaron sus sensaciones en el transcurso del encuentro con los representantes de los medios de prensa locales y de la región.

El intendente Luis Castellano, fue el primero en destacar la "trascendencia que tiene el evento para la ciudad, no solamente por lo que representa en el plano deportivo, sino por el impacto que genera en diferentes sectores".

A continuación, el presidente de la entidad organizadora, Eduardo Gays, expresó su "sincero agradecimiento a la ACTC, por habernos regalado dos fechas en una misma temporada, a partir del compromiso asumido luego de haberse disputado la primera, en el pasado mes de mayo".

Daniel Ricotti, presidente de la subcomisión de automovilismo, destacó "el compromiso asumido por quienes forman parte de ese grupo, que trabajaron con un gran entusiasmo y muchísima responsabilidad, para que el autódromo pueda estar a la altura de las circunstancias".

Por su parte, Roberto Argento, en representación de la ACTC, señaló que "el Club no tiene que sentir que le hemos regalado nada, porque Rafaela se lo merece por su rica historia y porque en un circuito veloz como éste los espectáculos siempre responden al interés de la gente".

Hugo Rodríguez, a su turno, señaló que "para el Gobierno de la Provincia y para Lotería de Santa Fe, es un orgullo poder acompañar a las instituciones en eventos de semejante trascendencia y lo hacemos nuevamente, como lo hicimos en la carrera de mayo".

Finalmente, los pilotos también se refirieron a lo que significa Rafaela y en ese sentido, Nicolás González sostuvo que "correr en mi ciudad es un privilegio, que felizmente se repite esta temporada" y agregó que" después de la mala experiencia de San Juan, espero recuperarme y poder conseguir un buen resultado para toda la gente de la ciudad y de la región".

Jonatan Castellano, que logró vencer en El Villicum, recordó que "en este circuito hice tres poles y tuve la suerte de ganar, pero desde que se cambió el ingreso a la primera chicana, que pasó de cuarta a segunda, Dodge no tiene la misma performance; de todos modos, soy optimista para el fin de semana".

También habló Marcelo Agrelo, ganador de la Etapa Regular y uno de los candidatos a quedarse con la "Copa de Plata" en el TC Pista, señalando que "llegamos muy firmes y vamos a intentar seguir por el mismo camino en una carrera que será importante como todas las que formarán parte del play off, ya que estaremos obligados a sumar fuerte en todos lados".