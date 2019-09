Maradona, nuevo DT de Gimnasia La Plata

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Diego Armando Maradona se convirtió ayer en el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata luego de acordar su contrato y reunirse con el presidente del club, Gabriel Pellegrino, en su casa de la localidad bonaerense de Bella Vista.

El debut de Maradona, de 58 años, en el banco del "Lobo", que está último en la tabla de posiciones y de los promedios de la Superliga argentina, será el domingo 15 de septiembre a las 11:00 contra el vigente campeón, Racing, en el estadio "Juan Carmelo Zerillo" del "Bosque" platense.

"Mi charla con Maradona fue espectacular, a lo Diego. Es el más grande del mundo y te atiende como si fuera un amigo", explicó el presidente del club, a la salida del primer encuentro cara a cara con Maradona.

"Encontramos al más grande para un problema grande", resumió Pellegrino, en declaraciones a la prensa, que hizo guardia durante toda la jornada.

La confirmación llegó primero a través de una foto difundida en redes sociales por el abogado Matías Morla, que minutos antes se había reunido con Pellegrino en Puerto Madero para acordar los detalles del contrato por una temporada que firmará próximamente.

Ahí, Maradona lució la camiseta de Gimnasia, cuyos hinchas se revolucionaron desde el inicio de esta posibilidad hasta verla concretada, un movimiento que generó además un aluvión de nuevos socios en la institución.

"¡Bienvenido, Welcome, Willkommen, Benvenuto, Ben-vindo, Bienvenue, Dobro pozhalovat, Diego! Cada rincón del Club más hermoso del mundo, te saluda", publicó minutos después la cuenta oficial de Gimnasia.

"Ahora sí es oficial. Estoy muy feliz de ser el nuevo DT de Gimnasia. Quiero agradecerle al presidente Pellegrino por esta oportunidad, y decirle a los hinchas que vamos a trabajar con alma y vida por el Lobo", escribió el astro futbolístico en su cuenta en la red social Instagram.

Maradona, entonces, después de cuatro días de negociación, cerró su incorporación como entrenador en reemplazo de Hernán Darío Ortíz, y acompañado por Sebastián "Gallego" Méndez, junto a su cuerpo técnico, como ladero de este desafío.

Allí también estarán Adrián González y Daniel López Maradona como ayudantes de campo, y Julio Calares como preparador físico.

Lo único que faltaba saber era el día de la presentación, ya que iba a ser este viernes, pero se modificó por pedido del propio 10.

"Cualquier día del fin de semana. La idea es que el domingo a las 14:00 pueda empezar. Por ahora es en el Bosque", informó el dirigente "tripero".

En ese aspecto, finalmente quedó confirmado que este domingo a las 14:00 presentarán a Diego solo ante los socios en el primer entrenamiento del plantel que encabezará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, a puertas abiertas.

En tanto, a partir de las 15.30 dará la conferencia de prensa para los medios en el Hotel Grand Brizo La Plata.



LO SALUDARON TODOS



Las varias experiencias de Diego como entrenador tuvieron suerte dispar, porque en la Argentina dirigió a Deportivo Mandiyú de Corrientes (1994) y Racing de Avellaneda (1995). Además, comandó a la Selección Argentina, con la que llegó hasta los cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En tanto, en Emiratos Árabes Unidos dirigió a Al Wasl (2011/12) y Al Fujairah (2017/18) y en México fue DT de Dorados de Sinaloa (2018/19), su última experiencia.

La llegada de Diego Maradona al banco de suplentes de Gimnasia no sólo impactó en los propios hinchas del "Lobo" y los "maradonianos", sino también en todo lo que rodea al mundo de la pelota en el país.

Con la presentación oficial que publicó el "Tripero", diferentes clubes e incluso la Superliga y la Copa Libertadores se sumaron a través de las redes sociales para felicitarlo y hacerle diferentes propuestas.

El primero en sumarse fue Racing, uno de los privilegiados que tuvo al "Diego" a cargo de su plantel profesional, y quien le avisó: "Nos vemos el fin de semana que viene".

Uno de los más ocurrentes fue Lanús, quien recordó el nacimiento de Maradona en Villa Fiorito y publicó: "¡Escuchá, Gimnasia! ¿Podremos jugar de nuevo el partido de la primera fecha? Es que nos morimos de ganas de recibir a Diego en La Fortaleza, en su ciudad".

Pero no sólo los clubes del fútbol argentino quisieron dejarle su mensaje a Maradona. Dorados de Sinaloa, el último club que dirigió, también participó a través de su cuenta de Twitter.

"Así como lo hiciste #ConElPezHastaElFinal, que te vaya aún mejor con Gimnasia, Jefe. ¡Mucho éxito con El Lobo! Te quieeero Dieeego", publicó el club mexicano.

También estuvo la Conmebol, que se alegró por su regreso a Sudamérica, y lo desafió a jugar aquel certamen que nunca pudo disputar: la Copa Libertadores.

"¡Vuelve al fútbol sudamericano! Diego Maradona dirigirá a Gimnasia. ¡Una nueva oportunidad para disputar por primera vez el torneo más importante de todos: la Libertadores!", escribió en su cuenta oficial de Twitter.