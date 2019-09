Liga: adelantos en la zona Deportes 06 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este fin de semana la Primera A y C de Liga Rafaelina de Fútbol no tendrán actividad oficial pero sí la Primera B. La fecha, la cuarta del Clausura, comenzará este viernes con algunos adelantos.

Los juegos: Viernes 6/9: Zona Sur: 22 hs Bochazo vs Atlético (MJ) (Ángelo Trucco), Sp. Santa Clara vs Libertad EC (Gonzalo Hidalgo); 22:30 hs Zenón Pereyra vs Esmeralda (Javier Simoncini). Zona Norte: 22 hs Moreno vs Vila (Darío Suárez), Arg. Humberto vs Independiente Ataliva (Sebastián Garetto).