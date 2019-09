Robaron mercadería de un camión de reparto Policiales 06 de septiembre de 2019 Redacción Por EN PLENO BARRIO PIZZURNO

A las 13.40 de la víspera, personal policial que pasaba por la intersección de calles Fader y Dimas Mateo -barrio Pizzurno-, observaron a un hombre y una mujer cargando cajas de mercadería en un automóvil en pleno descampado.

Esto llamó la atención de los uniformados por lo que se acercaron hasta donde estaba el Ford Fiesta con la pareja, a quienes le consultan sobre qué estaban haciendo en ese lugar, recibiendo por respuesta que los elementos habían sido donados, lo cual no coincidía por hallarse oculto entre pastizales altos.

Así las cosas, los efectivos solicitan a Nicolás Ariel L., de 19 años, a Araceli Milagros S. de 18, y a Juan Cristian C. de 40 que se apoyen contra el móvil policial para una requisa, momento en que la joven se puso muy nerviosa y dijo “yo no tuve nada que ver”. En ese momento Nicolás L. se dirigió a los uniformados y les dice, “ella no tuvo nada que ver, déjenla ir, eso lo robe yo anoche”.

Más tarde los oficiales dan con la persona dueña de la mercadería, domiciliada en el sector, quien manifestó que, “en horas de la madrugada su marido habría dejado el camión que conduce y con el mismo realiza repartos a para la empresa Arcor, y habían violentado la puerta del furgón sustrayendo la mercadería desde el interior”.

El fiscal de turno Dr. Carlos Vottero dispuso que los aprehendidos pasen a revestir carácter de detenidos comunicados por el delito de “encubrimiento”, trasladando a los imputados a sede de Comisaría 1ª por razones de jurisdicción. En tanto que fueron secuestrados el automóvil Ford Fiesta y la mercadería del procedimiento.