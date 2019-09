AMSAFE adhiere al paro de CTERA y no habrá clases en las escuelas públicas

La Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), que nuclea a los docentes de escuelas públicas de la provincia, anunció en la tarde de ayer su adhesión al paro de 24 horas convocado para hoy por Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) por lo que no se dictarán clases en todo el territorio santafesino.

La medida de fuerza se da en el marco de la huelga nacional CTERA en repudio a las agresiones sufridas por docentes en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia que fueron desalojados violentamente de corte de ruta por parte de trabajadores petroleros que intentaban acceder a los yacimientos.

Vale recordar que los empleados estatales y docentes de la provincia de Chubut están cobrando el sueldo en tramos desde hace varios meses por lo que se encuentran en una huelga.



"LA VIDA ES EL LÍMITE"

Sonia Alesso, titular de la CTERA, repudió ayer la “grave agresión que sufrieron ayer compañeros de Chubut afiliados al sindicato base de CTERA, ATECH, por la lucha que tienen para cobrar un salario”, reclamo que comenzó en febrero. “Ayer (a las 5 de la madrugada) fueron atacados en un corte de ruta que estaban haciendo para visibilizar la situación”, planteó en una conferencia de prensa. Cinco docentes resultaron heridos y Alesso fue contundente: “La vida de un maestro es un límite que no vamos a dejar pasar”.

En este marco, le reclamó al Gobierno que “intervenga en la resolución del conflicto en esa provincia” y advirtió que el origen es el “incumplimiento” del Ejecutivo de la paritaria nacional docente y la Ley de Financiamiento Educativo.

Vale recordar, en este punto, que el Gobierno eliminó la paritaria nacional docente por decreto, en enero de 2018. El Gobierno modificó la reglamentación del artículo 10 de la ley 26.075. A partir de los cambios, queda asentado que el “acuerdo marco”, con el que los sindicatos presionan para el llamado a la paritaria nacional, no contempla definiciones salariales. Por otro lado, “iguala” la representación de los gremios en la mesa de discusión.

“Sostenemos que el inclumplimiento del Gobierno por la paritaria nacional docente, sumado a que el incentivo docente esta congelado de hace mas de dos años, agrava la situación de las provincias. Queremos hacer un llamado de atención”, expresó en la rueda de prensa.

“En contra de cualquier ataque a la docencia, hemos convocado un paro nacional para el día de mañana”, anunció la dirigente, al tiempo que recordó que habrá una movilización a la Casa de la provincia de Chubut y al edificio del Ministerio de Economía de la Nación. “Dada la agravedad de los hechos sucedidos ayer, hemos resulto llevar adelante esta medida de acción en todo el país”, completó.

La CTERA está conformada por UTE, SUTEBA, AMSAFE, ATECA, UEPC, SUTECO, ATECH, ADF, AGMER, ADEP, UTELPA, SUTE, AMP, UDPM, ATEN, UNTER, ADP, UDAP, ASDE, ADOSAC, SUTESE, SUTEF, UTRE y ATEP.

En tanto, LA OPINION se comunicó ayer por la tarde con Adrián Oesquer, titular de AMSAFE Castellano quién aseguró que hoy los docentes nucleados en ese gremio no asistirán a las escuelas a dictar clases: "fue un paro dictaminado de un día para el otro, y hay algunas presiones que las vamos a saber con exactitud mañana -por hoy-", dijo Oesquer al respecto.