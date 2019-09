Clivatti en una nueva etapa en Radio Mitre

"Después de 30 años en el aire de Radio Continental, compartiendo momentos inolvidables junto a grandes referentes del periodismo deportivo, el ciclo estaba cumplido; esta percepción, sumada a una nueva propuesta de Gabriel Anello, responsable de Super Mitre, que tiene a cargo todas las transmisiones de fútbol y la tira diaria, me guiaron a tomar la decisión de cerrar esa rica e irrepetible historia de alta formación profesional y poner proa hacia el nuevo desafío de integrarme a otro de los equipos mas influyentes y escuchados del mercado radial". Así explicó el periodista rafaelino Néstor Clivati el cambio al que todavía se está "acomodando" más allá de que todas las mañanas y los mediodías reparte su tiempo entre la radio local El Espectador, el canal Next donde conduce el programa de deportes y la columna que escribe en LA OPINION.

- ¿Por qué el año pasado decidiste seguir en Continental pero este año mudarte a Mitre?

- El año pasado ese escenario, tuvo otras condiciones que no me llevaron a dar ese paso, pero después de la ultima Copa América y ante otra invitación mas renovada a mis expectativas, el marco se convirtió en irresistible por el contexto y un guiño de consideración y confianza para con mi trabajo.

- No suele ser fácil dejar atrás una relación de tres décadas. ¿Cómo es ese paso al costado?

- Mi relación de afecto con Continental ya es indestructible, retirarse por la puerta grande dejando amigos y buenos conceptos, es una aspiración de cualquiera que deja todo a lo largo de tantos años, en una empresa o en cualquier otro ámbito de relación. Desde que Víctor Hugo, mi gran maestro, me dio un lugar a mediados de 1989 en Competencia, el equipo líder en aquellos años, en transmisiones de fútbol y en valores profesionales de alto rango, hasta esta etapa final, compartiendo un espacio con Mariano Closs y el resto de los magníficos hombres que componen el actual grupo en AM 590, han sucedido hechos que me dejaron en un lugar de privilegio. Si mensuro mi punto de partida y mis ambiciones en los medios de comunicación, toda expectativa fue ampliamente superada por la realidad.

- En este tiempo, tuviste el placer o el privilegio de acompañar a grandes referentes de la radiofonía argentina.

- Me modelaron los periodistas más talentosos de ésta noble profesión en estas tres décadas, además del gran relator uruguayo (Víctor Hugo Morales, por supuesto), otros me permitieron reflejarme, Osvaldo el Turco Wehbe, Alejandro Apo, Julio Ricardo, el Tano Fazzini, Roman Iucht, Diego el Chavo Fucks, El Bambino Pons, Eduardo Ramenzoni, Gustavo Cima, Jose Gabriel Carbajal, Jorge Arcapalo, Jesús Emiliano, Marcelo Benedetto, Titi Fernandez, Matías Canillán, Guillermo Salatino y tantos otros con los que viajamos y soñamos con ser testigos de acontecimientos que se fueron cristalizando a medida que pasaban los años. No puedo dejar de mencionar al queridísimo Fernando Bravo, un verdadero maestro de la radio.

- En 30 años mucha agua pasó bajo el puente...

- He sido muy afortunado al sobrevivir a muchos cambios empresariales en Radio Continental y a tiempos difíciles de restructuraciones, que fueron motivadas por nuevos objetivos artísticos, crisis económicas del sector o por drásticas medidas con componentes políticos, que dejaron, por ejemplo, diezmado ese equipo a comienzo de 2015.

- Y siempre trabajando para Continental desde Rafaela.

- De mi lado, además del esfuerzo personal y familiar, estuvo siempre la providencia, ya que no es frecuente, que sin tener que abandonar mi raíz netamente rafaelina, se prolongue un vínculo con uno de los grandes medios nacionales, a lo largo de los años, por lo tanto, todo eso que quedó atrás cronológicamente, seguirá teniendo la vitalidad de los buenos

recuerdos. Ahora, esos estímulos y esa rica procedencia, me están dando otra oportunidad en una radio con historia y gran presente. Mitre es la emisora con mayor encendido en todo el país y esto me pone en un grado de exposición significativo, pero a su vez, deseado.

- ¿Cómo encarás este nuevo desafío en Radio Mitre?

- Pertenecer a la primera línea de comentarista en los principales partidos de la Superliga, de las copas internacionales y los de la Selección Argentina, obligará a poner lo mejor para no defraudar estas oportunidades, mis nuevos compañeros, algunos de ellos, con pasado también en Continental, ponen la vara muy alta, como Fernando Pasini, Gustavo Lombardi, Damián Trillini y los relatores Gaby Anello, El Polaco Caimi, José Gabriel y Federico Bulos, más el aporte en la tira diaria e 0 a 1.30 de Diego Latorre, exime de mayores consideraciones.

- ¿Pero te quedás en Rafaela o...?

- Sí claro. Si bien desde ahora mi domicilio radial es Mitre, es necesario aclarar que, todo el resto de mis emprendimientos en los medios continúan sin ninguna alteración, ya que en Rafaela y toda la región sigo al frente de Radio El Espectador 100.1 y mi alianza con el Grupo 3470, en el cual conviven, además, Nextv y radio Los 40 en la frecuencia 104.3. Y un párrafo final para el diario LA OPINION, que me ratifica confianza y desafíos permanentemente, a los que intentare corresponder, con mis herramientas más nobles. Gracias a todos los que siguen apostando a esta pasión, convertida hace muchos años, en una cabal profesión.