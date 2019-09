Femicidios, un drama sin fin

A pesar de haber ganado visibilización en los últimos años a tal punto de instalarse entre las problemáticas prioritarias de la agenda pública, la violencia de género no logra bajar sus niveles en la Argentina. Las dolorosas estadísticas que se actualizan de tanto en tanto reflejan que más allá del cambio registrado en las propias mujeres que ahora se animan a denunciar y los progresos observados en el entramado de instituciones que van desde aquellas de la sociedad civil hasta el Estado -a través de la policía, la justicia, el sistema legal o las áreas sociales entre otras áreas- no se ha podido revertir este flagelo. Por tanto, es necesario destacar los avances pero al mismo tiempo repensar las estrategias porque todavía no es suficiente, hay hombres que siguen matando mujeres y destrozando familias.

Así, un femicidio cada 27 horas se cometieron en la Argentina durante el pasado mes de agosto y en lo que va del año ya hubo 223, según un relevamiento efectuado por el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven". El relevamiento, que se realiza "en base a noticias publicadas en 250 medios de todo el país", destaca además que durante 2019 ya son 148 las niñas y niños huérfanos a causa de los femicidios.

Claro está que la construcción de la información depende de las metodologías utilizadas por lo que puede haber diferencias en las estadísticas. Por caso, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación se cometieron 155 femicidios en la Argentina durante la primera mitad de 2019 y 13 de las víctimas tenían menos de 11 años.

El reporte del Observatorio refleja que el 84% de los asesinos eran conocidos de sus víctimas: el 42% parejas, el 21% ex parejas, 14% familiar mientras que 7% conocidos. Asimismo, la mayoría de las mujeres asesinadas tenía entre 21 y 40 años. Siete de cada diez asesinatos se cometieron en sus casas, o en las del agresor, Entre ellas, 37 habían hecho denuncias contra sus femicidas: 23 tenían medidas de protección otorgadas por la Justicia como la restricción perimetral y el botón antipánico. "En contextos de crisis económica como el que estamos viviendo observamos un recrudecimiento de la violencia siendo el hilo más delgado la violencia contra las mujeres", expresó la titular del Observatorio, Raquel Vivanco, en un mensaje publicado en sus redes sociales bajo el hashtag #NiUnaMenos. "En lo que va del año, en el 16% de los casos las mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas contra sus agresores, dejando en evidencia que el Estado no les garantizó protección ni acceso a la justicia" planteó.

Según el informe, el total de 223 muertes por violencia de género se dividen en 200 femicidios íntimos de mujeres, 10 femicidios vinculados de mujeres o niñas y otros 13 femicidios vinculados de varones o niños. Respecto a la distribución geográfico, 80 de esos femicidios se registraron en la Provincia de Buenos Aires, 19 en la provincia de Santa Fe y 18 en la de Córdoba.

Los datos indican que todavía hay mucho por hacer para erradicar la violencia machista. No solo en la Argentina sino en tantos otros países donde suena fuerte ese grito de vida que reza Ni Una Menos para darle una identidad al reclamo popular.

En estos días, Francia, uno de los países europeos más afectados por los femicidios, con más de 100 mujeres muertas este año, anunció una serie de medidas para luchar contra la violencia de género, al inicio de un gran debate sobre la cuestión. En el año 2018, las autoridades francesas registraron 121 femicidios. En Europa, Francia está entre los países con mayor índice de mujeres muertas por su pareja, según cifras de Eurostat de 2017. Más que Suiza (0,13 por cada 100.000 mujeres), Italia (0,11) y España (0,12) pero menos que Alemania (0,23).

Para intentar frenar esta lamentable tendencia, el primer ministro francés, Edouard Philippe.anunció que, a partir de principios de 2020, se crearían 250 nuevas plazas de alojamiento de urgencia para mujeres que huyen de su domicilio conyugal y otras 750 para una reubicación temporal. El gobierno también nombrará "fiscales referentes especializados" en los tribunales, y habilitará salas de urgencia "para que los casos sean tratados en 15 días".

Las asociaciones feministas movilizadas reclaman un plan dotado de "al menos" 500 millones o incluso 1.000 millones de euros, lejos de los 79 millones de créditos destinados específicamente a esta lucha, según un estudio llevado a cabo por cinco organizaciones. También piden la creación, antes de fin de año, de al menos 2.000 plazas de alojamiento adicionales. Abogan por formar mejor a los policías y gendarmes que tienen que recibir las demandas de las víctimas, para evitar que sean ignoradas y así llegar a la conclusión de que presentar una demanda "no sirve para nada".

Las conclusiones de esta gran concertación serán anunciadas el 25 de noviembre, con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.