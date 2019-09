Entregaron los premios "Hugo" Información General 05 de septiembre de 2019 Redacción Por "Recuerdos a la hora de la siesta", "Una vez en la vida", "Fierro" y "Hair" fueron los espectáculos más premiados



La Asociación Civil Premios Hugo realizó la ceremonia de premiación a los artistas y espectáculos nominados a la décima edición de los Premios Hugo al teatro musical, en la Sala Sinfónica del CCK. Laurita Fernández y Diego Reinhold fueron los anfitriones de la noche.

Los espectáculos que recibieron más estatuillas fueron: Recuerdos a la hora de la siesta (9), Una vez en la vida (9), Fierro (5) y Hair (5). Durante la premiación, se entregaron cuatro placas honoríficas a la trayectoria de Mecha Fernández, Zulema Alcayaga, Vicky Buchino y Adriana Aizenberg. Además, Raúl Lavié fue distinguido con la estatuilla de Platino.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando recordaron a los que se fueron esta temporada e interpretaron "Somewhere", de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, versión en español de Gaby Goldman, con el maestro Juan Pablo Schapira al piano, y la voz de Mery Hernández.

Otro momento especial de la noche ocurrió cuando se llevó a cabo el cuadro homenaje a la obra y al legado de Hugo Midón y Carlos Gianni, haciendo hincapié en la vigencia de este material a través de las nuevas generaciones de intérpretes y creadores, informó Teleshow.



Los ganadores de la temporada 2018-2019



MEJOR MUSICAL

Una vez en la vida



MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

De eso no se canta



MEJOR MUSICAL OFF

Fierro



MEJOR DIRECCIÓN GENERAL

Julio Panno (Una vez en la vida)



MEJOR COREOGRAFÍA

Analía González (Fierro)

Verónica Pécollo (Hair)



MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

Tomás Mayer Wolf (Una vez en la vida)



MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO

Agustín León Pruzzo (Un mar oculto)



MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO

Agustín "Soy Rada" Aristarán / Pablo Fábregas (Serendipia)





MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS

Lily Ann Martin y Pablo del Campo (Una vez en la vida)



MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Santiago Ablín (Fierro)



MEJORES ARREGLOS MUSICALES

Juan Ignacio López (Hair)



MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA

Eliseo Barrionuevo (Una vez en la vida)



MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA

Paula Reca (Una vez en la vida)



MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Nicolás Cúcaro (De eso no se canta)



MEJOR INTÉRPRETE FEMENINO EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Déborah Turza (De eso no se canta)



MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA

Menelik Cambiaso (Chorus line)



MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA

Mariú Fernández (Chorus line)





MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN ENSAMBLE

Santiago Otero Ramos (Una vez en la vida)



MEJOR INTÉRPRETE FEMENINO EN ENSAMBLE

María Armellin (Una vez en la vida)



MEJOR DIRECCIÓN VOCAL O ARREGLOS CORALES

Daniel Landea (Hair)



MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL

Julieta Kalik (Una vez en la vida)



REVELACIÓN MASCULINA

Agustín Iannone (Hair)

Agustín "Soy Rada" Aristarán (Serendipia)



REVELACIÓN FEMENINA

Maida Andrenacci (Camarera)



MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL

Marisol Castañeda (Recuerdos a la hora de la siesta)



MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA ORIGINAL

Gonzalo Córdoba Estévez (Recuerdos a la hora de la siesta)



MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL

Mariano Demaría (Cabaret)

Gonzalo González (Tommy)



MEJOR DISEÑO DE SONIDO ORIGINAL

Gastón Briski / Alejandro Zambrano (Hair)



MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE

Un mar oculto



MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF

Manuel Ablín / Analía González / Santiago Ablín (Fierro)



MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSICAL OFF

Sebastián Iglesias (Fierro)



MEJOR INTÉRPRETE FEMENINO EN MUSICAL OFF

Laura Manzini (Más que real)



MEJOR MAQUILLAJE

Damián Brissio (Cabaret)



MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Recuerdos a la hora de la siesta



MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Emiliano Dionisi (Recuerdos a la hora de la siesta)



MEJOR LIBRO Y/O LETRAS DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Emiliano Dionisi y Martín Rodríguez (Recuerdos a la hora de la siesta)



MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Alejandro Ibarra (Recuerdos a la hora de la siesta)



MEJOR MÚSICA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Martín Rodríguez (Recuerdos a la hora de la siesta)



MEJOR INTÉRPRETE FEMENINO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Lucía Baya Casal (Recuerdos a la hora de la siesta)



MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Guido Botto Fiora (Huesito Caracú)



LO MEJOR DE LA TEMPORADA

Recuerdos a la hora de la siesta





LOS PREMIOS HUGO FEDERALES:



MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSICAL

Guillermo Easdale por "EL Gringo" (sede Córdoba)



MEJOR INTÉRPRETE FEMENINO EN MUSICAL

Melissa de Miguel por "La Nana del paraguas negro" (SEDE Mar del Plata)



MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL

La Buena moza por "Dementes" (sede Mendoza)



MEJOR MUSICAL

"Calígula" (sede Rosario)

"Dementes" (sede Mendoza)