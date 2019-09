Plausible actitud de un contratista rural SUPLEMENTO RURAL 05 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Hernán Scherger es un contratista rural de la zona de Embajador Martini, al Norte de la provincia de La Pampa, y mientras cosechaba maíz visualizó desde la cosechadora cuatro crías, y no logró determinar qué eran. Al principio pensó que eran crías de gato montés, y luego comprobó que eran de puma.

Scherger las dejó ahí, y sin cosechar dejó un espacio de 5 metros alrededor. La madre no estaba, pero después volvió y se llevó sus crías a otro lugar.

La actitud de Scherger le significó cientos de mensajes de felicitación por las redes sociales.

"Cuando retrocedí (con la máquina), vi desde la cabina que había podido salvarles la vida, a pesar de que por el color del rastrojo y de los pumitas no era tan fácil de visualizarlos. Me bajé a ver qué eran, y me sorprendí con cuatro crías de pumas de solo días. Los dejé tranquilos, intactos, y dejé el espacio sin cosechar", contó según La Nación Rural.

Las crías tendrían entre 5 y 15 días, y poco después la madre se las llevó en dos tandas.

"Es raro acá en la zona, porque no hay demasiadas hectáreas de monte, pero sí se están viendo ejemplares de la especie cruzar por los caminos vecinales", comentó Scherger, y precisó que nadie sabe por qué están apareciendo más pumas.

En la zona hay productores en alerta por la cría de ovejas y terneros, ya que los pumas pueden atacarlos. En las redes lo felicitaron por la actitud que tuvo con las crías. "No me gusta matar animales", sentenció.