Carnes: refuerzan sanciones por controles, y un frigorífico suspendido por China SUPLEMENTO RURAL 05 de septiembre de 2019 Redacción Por El Gobierno publicó dos resoluciones que apuntan a reforzar el cumplimiento del Remito Cárnico Electrónico. Por otra parte, China suspendió a un frigorífico argentino por irregularidades en una exportación.

Lo dado a conocer por el Gobierno argentino, se trata del documento válido para amparar el traslado automotor de carnes y subproductos en general, y que apunta al comercio minorista.

Vale recordar que están obligados a emitir el RUCA "las personas humanas, sucesiones indivisas, empresas o explotaciones unipersonales, sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas que desarrollen las actividades de frigorífico/establecimiento faenador; usuarios de faena; abastecedor; despostadero; consignatario de carnes y consignatario directo".

Y de acuerdo a un informe de La Nación Rural, por un lado con la resolución 4566 de la AFIP se formalizó como fecha de inicio de disposiciones vinculadas con este punto el primer día del mes en curso, en tanto la resolución 4567 de la AFIP y el ministerio de Agricultura determinaron que se podrá disponer la suspensión preventiva del operador en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).

Será en aquellos casos que hayan efectuado o encargado traslados de carne bovina, bubalina o porcina y subproductos de faena de su propiedad, no habiendo emitido el correspondiente Remito Electrónico Cárnico en forma recurrente.

O bien hayan efectuado o encargado traslados de carne bovina, bubalina o porcina y subproductos de faena de su propiedad, habiendo emitido el Remito Electrónico Cárnico indicando un destinatario que no se corresponde con el real, en forma recurrente.

Según la norma, se "entenderán como recurrentes las situaciones señaladas cuando las mismas superen los 10 traslados o el 10 % de los traslados de un mes calendario".

Esta última resolución indica que esto se tomó, entre otros puntos, para "optimizar los controles relacionados con la actividad".



FUE SUSPENDIDO

UN FRIGORIFICO

China -principal comprador de carne argentina- suspendió a un frigorífico local luego de encontrar irregularidades en grasa vacuna que llegó a su mercado.

El dato fue confirmado en el Senasa, donde señalaron que la empresa seguirá suspendida mientras se sigue una investigación para determinar qué ocurrió.

"El 21 de agosto China comunicó la suspensión del establecimiento número oficial 2550, Frigorífico General Las Heras, por detectar un contenedor con recortes de grasa vacuna con desvíos sanitarios: mal estado del producto, presencia de materiales extraños y restos de tejidos no autorizados (linfático y visceral), aclarando que a partir de esa fecha no se iba a permitir el ingreso de cualquier otro contenedor de esta empresa en tránsito hacia China, y que el contenedor en cuestión sería destruido. Es decir, que los restantes contenedores que estarían en tránsito deberían ser redestinados o retornados a origen antes del arribo", señalaron en el organismo sanitario ante una consulta de La Nación Rural.

En el Senasa agregaron que el organismo "mantendrá la suspensión del destino de exportación a China del establecimiento hasta tanto se resuelva completamente la investigación, lo cual además deberá pasar luego por un proceso de acreditación y revalidación de las autoridades China, con tiempo indefinido".

Por otra parte, se destacó que este episodio no pone en riesgo la continuidad de las exportaciones en general de la Argentina a ese mercado.

El frigorífico suspendido tenía contenedores en tránsito, que tendrá que reenviar a otros destinos o hacer que vuelvan al país porque no podrán ingresar en China.

Según las fuentes consultadas, entre la "presencia de materiales extraños" que se encontró en China había tapitas de gaseosas y papel de chicle.

Tras la suspensión, la planta frenó sus actividades y sus empleados están de vacaciones, según señalaron fuentes del mercado.



LAS EXPORTACIONES

Un dato que no resulta menor, y que sin dudas es muy tenido en cuenta por autoridades argentinas encargadas del control de las exportaciones de carne al mundo entero, tiene que ver con que en los primeros siete meses de 2019, la Argentina exportó a China (esto medidas en toneladas peso producto), 194.861 toneladas, una suba del 102,6 por ciento respecto de igual período de 2018.

Consecuentemente, se debe cuidar dicho mercado. habida cuenta de que el 72,6 por ciento de la carne exportada por el país al mundo, fue hacia ese destino asiático.

Por otra parte, en lo que tiene directa relación con el dinero, en lo que va del año China adquirió en la Argentina esa mercadería por 870 millones de dólares, lo que significa una suba del 109,9 por ciento respecto de igual período de 2018.