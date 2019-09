Congreso de semillas SUPLEMENTO RURAL 05 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Organizado por la Seed Association of the Americas (SAA) y la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), entre el 9 y el 11 de septiembre se realizará en el Hilton Hotel Buenos Aires, en el barrio de Puerto Madero, el 7° Congreso Internacional de Semillas de las Américas.

Se trata de un evento único que integra a las asociaciones y organismos reguladores de los países del continente en torno a la industria de las semillas, y es organizado por Seed Association of the Americas y la Asociación Semilleros Argentinos.

Dio a conocer Noticias Agropecuarias que con el lema "Promoviendo el negocio de semillas en las Américas" este encuentro, con su segunda edición en Argentina (la primera fue en el 2007), es el único que nuclea a todos los países de la región y se consagra como una ocasión trascendental para la industria en su conjunto -incluyendo pequeñas, medianas y grandes empresas-, y para los entes oficiales y regulatorios.

Además, brinda la posibilidad de acceder a los nuevos adelantos tecnológicos y a los últimos acontecimientos referidos a los marcos regulatorios.