Para reconocimiento facial del ganado desarrollan una innovadora tecnología SUPLEMENTO RURAL 05 de septiembre de 2019 Redacción Por Una AgTech santafesina lo hizo buscando reemplazar la tradicional caravana. El proyecto fue distinguido por el Centro Internacional de Innovación Tecnológica Argentina.

FOTO ARCHIVO GANADO. Desarrollan tecnología para un reconocimiento facial.

La startup santafesina DronAgro trabajó en una aplicación para reconocimiento facial del ganado, que reemplazaría el uso de la tradicional caravana, que tantos problemas acarrea.

El desarrollo lleva por nombre "Exito Ganadero RF", y le valió recientemente una distinción del Centro Internacional de Innovación Tecnológica Argentina (Cita).

Adrián Ferreyra, a cargo de la firma dialogó con AgrofyNews sobre el emprendimiento, que en la actualidad se encuentra en su etapa inicial pero que espera prontamente lanzarla al mercado masivo.



UNA CUESTION DE

TECNICAS

"Las técnicas usadas en la actualidad tienen problemas y limitaciones, ya que no logran proporcionar un nivel competente de seguridad para el ganado, tanto para el registro como para la trazabilidad del mismo", comentó Ferreyra.

A juicio del emprendedor (oriundo de la localidad de San Justo, donde su realiza anualmente la feria ArgenCarne), la importancia de su proyecto radica en que podría poner fin a un problema que se presenta a escala global pero que no viene teniendo la investigación que se merece.



LAS CARAVANAS

Este año, por ejemplo, un productor uruguayo denunció el robo de ganado a través de la alteración de las caravanas.

Meses atrás, desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) indicaron que su uso trajo muchos problemas, por las enfermedades que tienen los animales al lastimarse las orejas y contraer miasis.

"Las caravanas son de fácil extravío, posibilitan intercambiarlas, violarlas o que el propio animal se las arranque", indicó Ferreyra, para luego agregar que "muchas veces se abre una herida en el animal y provoca la posibilidad de una infección que, a su vez, puede llegar a ocasionar la disminución del peso si no es tratado a tiempo".



LAS IMAGENES

FACIALES

De acuerdo a lo replicado por Noticias Agropecuarias, es en este marco que desde DronAgro se pensó en dar una solución al problema utilizando las últimas tecnologías de reconocimiento facial. Tras asesorarse con profesionales y productores llegaron a la elaboración de "Exito Ganadero RF", que considera las imágenes faciales del ganado como característica biométrica primaria para identificarlo.

"La cara del animal tiene información rica en cuanto textura de la piel y rasgos faciales distintos. Se utiliza el segmento del ojo para la captura primaria ya que allí se concentran los datos fundamentales para su distinción", explicó el CEO de DronAgro.

El funcionamiento del aplicativo es de sencilla resolución. En primera instancia se confecciona una base de datos de imágenes faciales del ganado, al cual se le aplica un código individual.

A partir de allí sólo se requiere enfocar la cámara del dispositivo al ojo del animal para hacer una identificación del mismo cada vez que se lo necesite. La información consolidada queda plasmada en un archivo excel o bien se podría establecer una comunicación segura a través de la plataforma web de la app.



EN BUSQUEDA DE

INVERSORES

Gracias al reconocimiento del CITA, Ferreyra se encuentra ahora en la búsqueda de inversores que ayuden a escalar el proyecto. Su objetivo es poder ofrecerlo al mercado en el corto plazo, pero para ello primero debe sortear también una serie de trámites administrativos.

"“Hemos realizado un avance muy fuerte y lo de CITA ha sido un gran espaldarazo. Tengo mucha confianza que logremos resultados positivos en lo que resta del año y lanzarlo masivamente a partir del 2020", finalizó diciendo Adrián Ferreyra.