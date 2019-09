Se alcanzaría récord histórico en las exportaciones de carne bovina SUPLEMENTO RURAL 05 de septiembre de 2019 Redacción Por Ulises Forte -presidente del IPCVA-, aseguró que la Argentina podría superar este año las estadísticas récord de 2005, en materia de exportaciones de carne vacuna.

En el transcurso de la Jornada a Campo que organizó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en la cordobesa población de Marcos Juárez, el presidente del referido organismo explicó que "este año la Argentina estaría logrando un récord histórico de exportaciones de carne bovina, superando ampliamente a todos los años anteriores".

En efecto, nuestro país lleva vendido al exterior en los primeros siete meses del año 335.700 toneladas de carne vacuna, es decir, un ritmo mensual de 47.957 toneladas promedio por mes.

Y de acuerdo a Infocampo -con quien dialogó Ulises Forte- haciendo la proyección anual y manteniendo el promedio, restaría exportar 239.785 toneladas y se alcanzaría un total anual de 575.485 toneladas.

Esto no alcanzaría para superar los 578.800 toneladas vendidas en 2005, pero se tiene en cuenta el ritmo de compra de China, se justifica pensar que se superaría la mejor marca histórica.



Forte aseguró además que "China explica el aumento de las exportaciones argentinas porque es el gran comprador, que ya cubre el 75% de nuestra demanda mundial. Además, el país asiático nos condenó a los argentinos a comer carne tierna porque desapareció la grasa amarilla, la pulpa dura y más cortes que ahora se venden y no llegan a la carnicería".



"Tenemos que entender y hacer entender que tenemos una posibilidad histórica. Tenemos Chica, recuperamos Chile, llegamos por primera veza Japón y volvimos a Estados Unidos después de 17 años. Eso nos va a permitir a nosotros tener más mercado interno", puntualizó Forte.

Y agregó que "es una locura, una animalada descuidar nuestro mercado interno porque es el destino del 80 por ciento de nuestra producción. No podemos desperdiciar nuestro mejor comprador, y no conozco a nadie que haga buenos negocios que desprecie al comprador más importante. No hay que elegir los clientes".



En el primer semestre del año Argentina exportó 225.726 toneladas de carne vacuna, lo que significa un crecimiento interanual del 47 por ciento.

Es la tasa más alta del Mercosur: supera al 27 por ciento de Brasil, al dos por ciento de Uruguay y a la caída del ocho por ciento de Paraguay.

Oportunamente, Agrovoz puntualizó que los datos pertenecían a un informe elaborado por el Rosgan, haciendo hincapié en que la clave de este fenómeno es la incesante demanda de proteínas de China, potenciada por la epidemia de peste porcina africana.

Si se suman los cuatro países sudamericanos mencionados, en los primeros seis meses del año exportaron 1,42 millones de toneladas de carne bovina, un 20 por ciento más que en igual período de 2018.

La clave es que un tercio de esos embarques, 445 mil toneladas, tuvieron como destino a China. Es un 45 por ciento más que en la primera mitad del año pasado.

El empuje que muestra Argentina en el comercio exterior de carnes viene precisamente porque es la que más ha aprovechado esta demanda del gigante asiático.

En el primer semestre, los envíos a China totalizaron 163.300 toneladas, más del 70 por ciento del total exportado. Es más del doble de las 78.400 toneladas del primer semestre del año pasado.

En cambio, Brasil y Uruguay, si bien también registraron incrementos respecto de 2018, sus tasas fueron más moderadas: 30 por ciento y 19 por ciento, respectivamente.