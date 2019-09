Precio de leche: replicarían lo pagado en julio pasado SUPLEMENTO RURAL 05 de septiembre de 2019 Redacción Por Unos 15 tamberos de la Cuenca Villa María, la Cuenca Central de Santa Fe y de Buenos Aires fueron consultados, y concluyeron en que los precios de la leche que se pagarán por el producto remitido en agosto serán similares a los de julio.

FOTO ARCHIVO PRECIO DE LA LECHE. Pagarían por agosto lo percibido en julio.

El tema del precio de la leche no constituye un dato menor, máxime si se tiene en cuenta el presente económico que se vive en el país.

Consecuentemente, todo lo que gire en cuanto a dicha situación, acrecienta las expectativas de una muy importante cantidad de argentinos, dedicados a la actividad.

Así las cosas, de acuerdo a una publicación de TodoAgro los precios que se repiten (tras un sondeo realizado a unos 15 tamberos de la Cuenca Villa María, la Cuenca Central de Santa Fe y de Buenos Aires) son los siguientes:

* productor zona de Villa María que entrega 10.000 litros a Punta del Agua: 16,13 pesos.

* Productor zona de Cintra que entrega 8.000 litros a La Serenísima: $15,20 y se replicaría en agosto.

* Productor zona de Villa María que entrega 5.700 litros a Saputo: $15,50

* Productor del Oeste de Buenos Aires que entrega a La Serenísima 7.000 litros: $15,90 julio.

* Productor del Sur de Santa Fe que entrega 6.000 litros a una pyme quesera: $16,50 julio, igual precio en agosto.

* Productor de Arroyito que entrega 2.000 litros a Windy: $15,50

* Productor de Tránsito (Cba.) que entrega 1.000 litros a pyme quesera: $16,00 julio e igual precio en agosto.

* Productor zona de Villa María que entrega 4.000 litros a La Serenísima: $15,20, no sabe en agosto.

* Productor de Oliva que entrega 6.000 litros a Punta del Agua: $16,21

* Productor de San Guillermo que vende en conjunto con Cooperativa Nueva Generación: $15,20 Julio e igual precio en agosto.

* Productor de Pigué (Buenos Aires) que entrega 5.000 litros a Saputo: $14,70 julio e igual precio en agosto.

* Productor de Carrilobo que entrega 5.000 litros a Lácteos Ideoni: $14,80 julio y no sabe en agosto.



PRECIOS QUE CAMBIAN

Los precios que cambian son los siguientes:

* productor zona de Arroyo Cabral que entrega 10.000 litros a Cooperativa Arroyo Cabral: $15,40 en julio y 15,80 en agosto.

* Productor de la zona de Lincoln que entrega 20.000 litros a Alimentos Refrigerados SA: $17,15 en julio y $17,36 en agosto.

* Productor de Villa María que entrega en pool interprovincial 15 mil litros. Promedio de 3 fábricas: $16,40 igual y el precio crecería levemente en agosto.