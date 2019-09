¿Si toda su leche se exportara como polvo cuánto cobraría un productor? SUPLEMENTO RURAL 05 de septiembre de 2019 Redacción Por Las exportaciones representan en la actualidad el 18% del destino de la leche producida, y aproximadamente el 37% de ella corresponde en valor a leche en polvo entera (35% de la leche exportada en litros equivalentes).

El simulador de precios para leche en polvo entera con destino de exportación, es un interesante instrumento que ha difundido el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), y da cuenta de cuánto sería el precio al productor si toda su leche se convierte en leche en polvo y se exportara.

El OCLA señala que las exportaciones representan en la actualidad el 18 por ciento del destino de la leche producida, y aproximadamente el 37 por ciento de ellas corresponde en valor a leche en polvo entera (35% de la leche exportada en litros equivalentes).

El cuadro de doble entrada tiene por un lado los valores de costos de elaboración y comercialización, el tipo de cambio, el derecho de exportación, el reintegro de impuestos, un margen industrial y la conversión de litros de leche a kilogramos de producto. Por otro lado el valor que se puede conseguir para la leche entera en polvo en bolsas de 25 kilogramos, en dólares por tonelada.



DETALLES A TENER

EN CUENTA

En un pormenorizado informe publicado por TodoAgro, se señala que el precio promedio de todas las alternativas indica una capacidad probable de pago por la leche al productor con destino a leche en polvo entera de exportación, de $ 14,50/litro (para 8.200 litros de rendimiento).

Los valores están algo por debajo de lo que se está comprando hoy leche en mercado de materia prima (entre $ 15,00 y $16,00/litro).

Cabe acotar que de no existir los derechos de exportación (últimamente reintroducidos) y si los reintegros volviesen a su valor anterior (LPE = 3,0%), el valor de capacidad de pago promedio ascendería a $ 16,12 (+11,2%).



PRESUPUESTOS

Estos son los presupuestos del trabajo realizado:

* costo de elaboración y comercialización: los valores relevados indican que el mismo se ubica entre los 500 y 750 dólares por tonelada.

* Tipo de cambio: se utiliza la cotización del día de la fecha del dólar tipo comprador del Banco de la Nación Argentina (BNA) para liquidar las exportaciones y el tipo vendedor para los costos.

* Derechos de exportación: se deduce del tipo de cambio, $ 3,00 por dólar (Decreto 793/2018).

* Reintegros: se adiciona al precio recibido, el reintegro de impuestos del 0,75% que corresponde a este tipo de productos (Decreto 767/2018).

* Margen Bruto de la Industria: se considera un porcentaje de margen sobre el valor FOB (4%).

* Rendimientos: se efectúa un promedio de litros necesarios para elaborar una tonelada de leche en polvo entera (8.200 con 7,05% de Sólidos Útiles: 3,62% Grasa Butirosa + 3,43% Proteína).

* Precios de exportación: los valores informados oscilan entre 3.050 y 3.250 US$/tonelada, en función al tamaño y destino de la exportación. Cabe recordar que la cotización del GDT del día 20/08/19 fue de US$ 3.100/tonelada para la LPE.



COSTO PROMEDIO

Estructura del costo promedio total sin materia prima leche:

* gastos de logística de materia prima leche = 18%.

* Gastos de fabricación = 52%.

* Otras materias primas = 6%.

* Envases y embalajes = 6%.

* Gastos de administración = 7%.

* Gastos de comercialización = 4%.

* Logística de producto terminado = 7 por ciento.



ORIENTACION

Enfatiza el OCLA que este simulador sólo trata de orientar a los actores sectoriales y se basa en la consulta a quienes tienen injerencia directa en este negocio, o experiencia profesional en el tema.



LO QUE NO TODOS

CONOCEN

La leche en polvo es la leche totalmente deshidratada, cuyo contenido en agua es igual o inferior a un 5% en peso del producto final. Se obtiene mediante la deshidratación de la leche natural entera, total o parcialmente desnatada. Para reconstituir este tipo de leche, se añaden 9 partes de agua a una parte de leche en polvo, así se obtiene, la leche de composición normal.

La leche en polvo fue producida por primera vez en 1802 por el doctor ruso Osip Krichevsky, quien evaporó leche pasteurizada en torres especiales. La primera producción comercial de leche en polvo fue organizada por el químico ruso M. Dirchoff en 1832. En 1855, TS Grimwade obtuvo una patente sobre un procedimiento de la leche en polvo, aunque William Newton había patentado un proceso de secado al vacío ya en 1837.

Pasaron casi 60 años hasta que H. Nestlé inventó la leche en polvo para bebés, elaborada a base de leche de vaca deshidratada y cereales.

La Segunda Guerra Mundial favoreció considerablemente el desarrollo de la leche en polvo, y las entregas norteamericanas paliaron la gran penuria de productos lácteos que afectó a Europa durante esos años.

Hoy el mercado mundial de dicho producto produce anualmente 3,86 millones de toneladas.