Libertad debuta ante Atenas Deportes 05 de septiembre de 2019 Redacción Por SUPER 20

El último martes se conoció el fixture de la primera fase del “Súper 20” 2019/2020 de la Liga Nacional de Básquetbol. Libertad de Sunchales, que integra el Grupo B junto a Quimsa (Santiago del Estero), Olímpico (La Banda), Instituto y Atenas (Córdoba), debutará fuera de casa y cerrará la primera fase con tres encuentros en el Hogar de los Tigres. Al igual que en la edición pasada, el plantel de Sebastián Saborido arrancará la competencia en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti del elenco griego, y debutará en casa algunos días más tarde frente a Olímpico de La Banda. El fixture completo de los Tigres para la primera fase de la LNB es el siguiente:

Jueves 26 de Septiembre: Atenas vs Libertad. Sábado 28 de Septiembre: Instituto vs Libertad. Sábado 5 de Octubre: Libertad vs Olímpico. Martes 8 de Octubre: Olímpico vs Libertad. Jueves 10 de Octubre: Quimsa vs Libertad.

Martes 15 de Octubre: Libertad vs Atenas. Jueves 17 de Octubre: Libertad vs Quimsa. Viernes 25 de Octubre: Libertad vs Instituto.



FORMA DE DISPUTA

Zona de grupos: se desarrollará en cuatro grupos (A; B; C; D), integrados por cinco equipos cada uno. Jugarán todos contra todos por puntos en dos ruedas (partido y revancha). Cada club disputará ocho partidos en esta fase. El primero y segundo de cada grupo se clasifican al playoffs.

Playoffs: jugarán estas series los clasificados del 1º y 2º puesto de cada grupo, al mejor de 3 partidos. Los ganadores de las series pasarán al Final 4 del Súper 20. Los perdedores terminan su actuación en este torneo.