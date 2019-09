Con un acampe, movimientos sociales reclamaron la emergencia alimentaria Nacionales 05 de septiembre de 2019 Redacción Por Aducen que a raíz de la crisis y la devaluación, aumenta la pobreza y la cantidad de niños que asisten a comedores escolares y comunitarios.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Integrantes de movimientos sociales llevaron adelante ayer una jornada de protestas en distintos puntos del país para reclamar que el Gobierno declare la emergencia alimentaria en medio de la crisis económica y la devaluación del dólar. En la Ciudad de Buenos Aires, las medidas incluyeron una movilización hasta el Congreso nacional y un acampe con ollas populares en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.

Durante la mañana, militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), CTEP, Barrios de Pie, FOL y el Polo Obrero, entre otras organizaciones, ocuparon la zona y dejaron libre del carril del metrobus, a la espera de ser recibidos por la ministra del área, Carolina Stanley.

Luego, por la tarde, instalaron carpas y anunciaron que la protesta continuará hasta este jueves. Según supo NA de fuentes de la Policía de la Ciudad, no se procederá al desalojo del acampe "debido a que hay menores en el lugar".

En tanto, en horas del mediodía, otro grupo de militantes marchó hasta el Palacio Legislativo, donde tuvo lugar una jornada de debate organizada por diputados opositores, quienes recibieron a dirigentes de los movimientos sociales.

En esa audiencia, los legisladores le reclamaron al Gobierno que declare por decreto la emergencia alimentaria y advirtieron que en caso contrario convocarán para la semana que viene a una sesión especial para intentar aprobar un proyecto de ley en ese sentido.

El jefe de la CTEP, Juan Grabois, afirmó que se trata de "un problema humanitario" y que por eso el presidente Mauricio Macri "tiene que sacar" la emergencia alimentaria por decreto "hoy".

"Sería mejor que el presidente lo saque por decreto. Si tiene tiempo para firmar decretos para importar basura, quitándole el trabajo a cartoneros, entonces que firme un decreto para la emergencia alimentaria porque el hambre no puede esperar", consideró en la audiencia desarrollada en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación, en momentos en que se desarrollaba una movilización en las puertas del Congreso.

Por su parte, un dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, aseguró que la Emergencia Alimentaria "es un reclamo ya impostergable".

"Nosotros venimos planteando hace tres años que la situación se viene agravando, que es necesario resolver el problema del hambre, y la verdad es que con la disparada del dólar y el aumento de los precios, ya es impostergable", señaló.

En declaraciones a radio La Patriada, Menéndez explicó: "Básicamente, queremos que existan respuestas desde espacios institucionales, como pueden ser escuelas o los comedores comunitarios, para que estén abastecidos de alimentos para hacer frente a la demanda de miles de familias que hoy no tienen un plato de comida".



PROVINCIAS

Ministros de Desarrollo Social de ocho provincias gobernadas por el peronismo acordaron ayer la presentación de un pedido ante la responsable del área en el orden nacional, Carolina Stanley, para que el Gobierno declare por decreto la emergencia alimentaria y la convocatoria a un espacio federal de trabajo conjunto.

El encuentro se realizó en la casa de la provincia de San Juan ubicada en la Capital Federal, y además de la presencia de los funcionarios provinciales, contó con la participación del diputado nacional Daniel Arroyo.

Durante la reunión se consensuó la redacción de un documento que entre sus puntos establece: declarar por ley la emergencia alimentaria nacional en todo el país, actualizar de forma extraordinaria las partidas presupuestarias de las provincias destinadas a las modalidades de asistencia alimentaria y nutricional y garantizar el abastecimiento y acceso a la compra de alimentos básicos por parte de las provincias.