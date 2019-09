Un slogan de campaña Nacionales 05 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El secretario de Cultura, Pablo Avelluto, cuestionó ayer los reclamos para que el Gobierno declare la emergencia alimentaria y consideró que parece "un slogan de campaña". "No voy a negar que hay gente que la está pasando muy mal y me constan los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social para aliviar esa situación. Quiero que alguien me diga exactamente qué quiere decir técnicamente y prácticamente la emergencia alimentaria, porque parece que en la Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre y eso es mentira", sostuvo el funcionario nacional.

Y agregó: "La situación por la cual sectores de la Iglesia y los movimientos sociales dicen `hay que declarar la emergencia alimentaria`... ¿qué quiere decir? ¿Que hay que repartirle comida a los movimientos sociales? que hay que darle más plata a (el líder de la CTEP) Juan Grabois? ¿Que hay que establecer la reforma agraria? Parece más un slogan de campaña".

En diálogo con Radio Con Vos, el dirigente del PRO remarcó que le "parece un fracaso no sólo de este Gobierno, sino de la Argentina que haya uno de cada tres argentinos bajo la línea de pobreza".

Sin embargo, afirmó que "situación de pobreza no significa que hay hambre" y señaló que se trata de una problemática "estructural" que arrastra la Argentina desde hace varias décadas.