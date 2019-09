Fernández se reunió con empresarios en Madrid Nacionales 05 de septiembre de 2019 Redacción Por HOY SE ENCONTRARA CON PEDRO SANCHEZ

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, mantuvo ayer encuentros privados con empresarios e inversores en Madrid, en tanto que en la agenda de este jueves tiene previsto un encuentro con el presidente español en funciones, Pedro Sánchez. En su segunda jornada en la capital española, donde viajó para cumplir un compromiso académico, el ex jefe de Gabinete aprovechó su "día libre" para aceitar contactos con hombres de negocios de cara a un eventual gobierno del Frente de Todos a partir del 10 de diciembre próximo.

Este jueves Fernández tendrá un día clave, ya que se reunirá con el presidente socialista Sánchez en el Palacio de la Moncloa, la sede del Poder Ejecutivo español.

A su vez, está previsto un almuerzo con el ex mandatario de ese país José Luis Rodríguez Zapatero, también del PSOE, con el que Fernández coincidió en su etapa como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

El viernes, en tanto, el candidato opositor cerrará su agenda en Europa con un viaje exprés a Portugal, para entrevistarse con el primer ministro de esa nación, el también socialista Antonio Costa, a quien Sánchez y otros líderes progresistas de Europa consideran un modelo a seguir por los resultados económicos obtenidos en el país luso.

Acompañado por el diputado nacional Felipe Solá y el dirigente del Grupo Callao Miguel Cuberos, Fernández brindó el martes pasado una ponencia de dos horas de duración en el marco de un seminario sobre comunicación política en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. "Nunca hay que darse por ganador, hay que quedarse tranquilo", sostuvo en dicha casa de estudios.

Al término de esa conferencia, el dirigente peronista mantuvo una reunión privada con la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y por la noche compartió una cena con el ministro de Asuntos Exteriores español y futuro Alto Representante de la Política Exterior europea, Josep Borrell, con quien charló sobre política internacional.

Por la noche, Fernández se hizo eco de la situación de la economía argentina a través de una publicación en Twitter: .

"La Bolsa porteña no encuentra piso. El modelo económico de Macri generó recesión, pobreza y destrucción de valor en nuestras empresas más emblemáticas. YPF en los valores más bajos de su historia", escribió Fernández en esa red social.