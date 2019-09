BUENOS AIRES, 5 (NA).- El presidente del grupo Techint, Paolo Rocca, resaltó ayer que la gente "no quiere planes, quiere empleos", y consideró que no hay que frenar el desarrollo del megayacimiento petrolero de Vaca Muerta. "El gran desafío del país es el crecimiento del empleo y el tema más importante es la movilidad social", destacó Rocca, quien enfatizó que "el país no va a dar marcha atrás", al referirse a las próximos elecciones.

El líder de la multinacional habló junto a otros empresarios en un panel organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en la que se debatieron las políticas de corto y largo plazo que necesita el país.

Rocca lamentó la "pérdida de confianza" en la economía pero dijo ser "positivo, pase lo que pase no vamos a dar marcha atrás, y así como hemos incorporado tecnología también incorporamos elementos de institucionalidad".

"Para generar confianza hay que tener una visión de largo plazo. El crecimiento es empleo y el empleo es integración social", sostuvo Rocca.

El líder de Techint destacó el potencial de Vaca Muerta como un "motor importantísimo" del futuro del país.

"Por el desarrollo de Vaca Muerta, hoy importamos 30 barcos de GNL. Pero hace unos años importábamos 80", señaló, y advirtió que "si se para el desarrollo de Vaca Muerta, volvemos atrás".

Estimó que en 18 meses se puede retomar el ritmo de importaciones en caso que no crezca la producción, como vino sucediendo en los últimos años.